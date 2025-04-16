«Вот такая красота»: Настасья Самбурская показала травму от Стаса Костюшкина в ДТП

Настасья Самбурская (Фото: Instagram*/samburskaya)
Актриса Настасья Самбурская показала травму в результате ДТП в Москве. Девушка опубликовала видео в соцсетях.
«Вот такая у меня теперь красота на руке, потому что на пешеходном переходе меня сбил мопедист, будь он неладен… У меня съёмки каждый день. Мне что делать с этим», — поделилась Самбурская.Фото: Instagram*/samburskaya
Затем в интернете появились кадры с места происшествия — якобы прохожий узнал Самбурскую на улице и случайно заснял произошедшее. Интересно, что на мопеде был певец Стас Костюшкин. Некоторые обозреватели уже отметили, что в такие совпадения можно поверить с трудом. Журналисты предположили, что, возможно, готовится новый проект.
Читайте также:
«Общалась с психологами»: Анна Хилькевич о поиске «слабых мест» в отношениях с мужем
«Жить втроем»: Психоаналитик сделала неожиданное заявление об отношениях Леры Кудрявцевой с мужем
Стало известно, где сейчас находится улетевшая из России с сыном Ксения Собчак
*Запрещен в РФ
Никита Кротов