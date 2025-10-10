Актриса из «Улицы разбитых фонарей» Анастасия Мельникова изменилась до неузнаваемости из-за болезни
Анастасия Мельникова впервые подробно рассказала о борьбе с тяжёлой болезнью
Несколько лет назад внешность актрисы Анастасии Мельниковой претерпела значительные изменения. Анастасия, которая раньше имела стройную фигуру, набрала вес. Как позже выяснилось, эти изменения связаны с серьёзным заболеванием. Об этом артистка заявила в студии программы «Секрет на миллион».
В одном из интервью Мельникова прокомментировала перемены во внешности, где отметила, что у неё «теперь лицо обезьяны». Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» не стала раскрывать точный диагноз.
Она сообщила, что после операций и курса сильнодействующих препаратов какое-то время не могла ходить и пользовалась инвалидным креслом.
«Есть люди, которые и два дня не прожили, а у меня уже 10 лет», — заявила Анастасия, отвечая на вопрос Леры Кудрявцевой.Сейчас состояние актрисы улучшилось, её внешний вид изменился в лучшую сторону. Все признаки указывают на то, что болезнь перешла в стадию ремиссии. Однако Мельниковой по-прежнему необходимо регулярно следить за здоровьем.