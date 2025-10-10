Стали известны подробности о новом возлюбленном Анны Седоковой

10 октября 2025, 13:04

Новым возлюбленным Анны Седоковой оказался 37-летний бизнесмен Андрей Гавриленко

Анна Седокова (Фото: Telegram @secretanna)

Стало известно имя мужчины, которого считают новым возлюбленным певицы Анны Седоковой. Как сообщает издание Super.ru, им оказался 37-летний Андрей Гавриленко.