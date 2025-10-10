Стали известны подробности о новом возлюбленном Анны Седоковой
Стало известно имя мужчины, которого считают новым возлюбленным певицы Анны Седоковой. Как сообщает издание Super.ru, им оказался 37-летний Андрей Гавриленко.
Гавриленко занимает пост первого заместителя директора фонда «Инносоциум». Он окончил СПБГУ и в 22 года переехал в Москву. Долгое время он часто возвращался в Петербург, а также жил в Лондоне. Ранее Андрей возглавлял фонд «Ладога Трофи Рейд» и занимался автогонками. Сейчас бизнесмен увлекается багги, биатлоном и вейком.
Седокову и Гавриленко заметили вместе на закрытом мероприятии в Москве. Певица танцевала с мужчиной и обнимала его. Когда артистка увидела видеокамеры, она попросила не снимать их. Как именно познакомились певица и бизнесмен, неизвестно. Отметим, что после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы Анна перестала афишировать личную жизнь.
