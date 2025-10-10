Стало известно, что уход Макана в армию остановил финансовый поток его лейбла

10 октября 2025, 13:48

Уход Макана в армию грозит лейблу Golden Sound потерей 500 млн рублей

Андрей Косолапов (Фото: Telegram @macan_official1)

Рэпер Macan (Андрей Косолапов) и его лейбл Golden Sound рискуют недополучить минимум 500 миллионов рублей в 2026 году. Такую сумму могут составить гонорары за примерно 30 запланированных концертов и корпоративов, а также прибыль от невыпущенных треков. Причиной называют службу артиста в армии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.