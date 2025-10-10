Стало известно, что уход Макана в армию остановил финансовый поток его лейбла
Рэпер Macan (Андрей Косолапов) и его лейбл Golden Sound рискуют недополучить минимум 500 миллионов рублей в 2026 году. Такую сумму могут составить гонорары за примерно 30 запланированных концертов и корпоративов, а также прибыль от невыпущенных треков. Причиной называют службу артиста в армии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Косолапов устанавливает гонорар от 7 миллионов рублей за частное выступление. За крупные сольные концерты на стадионах он может получать до 70 миллионов рублей за вечер. Рэпер уже четыре года остаётся артистом, который приносит лейблу «Золотой звук» наибольший доход.
В 2024 году эта сумма превысила 350 миллионов рублей, а в 2025 и 2026 годах лейбл ожидал получить не менее 500 миллионов ежегодно. С 2021 года финансовые активы певца выросли на 270 миллионов рублей.
Теперь Косолапова ожидает служба в армии. Однако полагают, что бедность ему не грозит: он продолжит получать доходы от стриминга и, возможно, будет записывать новые треки. Основной источник дохода в виде концертов может вернуться только в 2027 году.
