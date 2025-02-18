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«Эротика и скандалы»: в чем Темникова обвиняла Фадеева, с кем крутила романы и как разрушила свою карьеру

Елена Темникова (Фото: ВКонтакте @temnikovalena)

Елена Темникова (Фото: ВКонтакте @temnikovalena)

Елена Темникова покинула группу SEREBRO в 2014 году, стремясь к сольной карьере, но её успех постепенно угасал.
После критики в адрес своего бывшего продюсера Максима Фадеева, она столкнулась с негативной реакцией со стороны публики и коллег. В результате, её популярность снизилась, она стала реже появляться на музыкальной сцене.

Почему Елене Темниковой не удалось остаться в успешной команде? Где сейчас находится бывшая популярная певица? Какие последствия она испытала после своей критики в адрес России? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Путь к славе

Елена Темникова родилась 18 апреля 1985 года в Кургане в обычной семье. С раннего возраста занималась музыкой, но не окончила музыкальную школу. После переезда в Омск она участвовала в конкурсах и в 2002 году выиграла региональный вокальный конкурс.

Переехав в Москву для получения образования, Темникова вместо этого решила участвовать в «Фабрике звезд», где дошла до финала, но не победила. Однако участие в шоу принесло ей популярность, которая вскоре повлияла на ее поведение.

Поднявшаяся самооценка проявлялась не только в общении с людьми, но и в манере говорить, осанке и походке.

«Я перестала читать письма зрителей, которыми меня завалили, — нераспечатанными пересылала их родителям, пока мама меня не пристыдила: "Лена, люди душу вкладывали, а ты…". Родители с сестрой около года меня терпели, а потом осадили: "Знала бы ты, как отвратительно себя ведешь!" И я протрезвела, но мне до сих пор за себя тогдашнюю стыдно», — признавалась певица в интервью для издания 7Дней.ru.

Тем не менее, сценический образ Темниковой еще не был окончательно сформирован, у нее не было своей уникальной «фишки». Она могла бы стать просто очередной девушкой, получившей свою минуту славы и исчезнувшей из поля зрения.

Ситуация изменилась, когда на Елену Темникову обратил внимание знаменитый композитор и музыкальный продюсер Максим Фадеев.

Елена Темникова (Фото: ВКонтакте @temnikovalena)

Группа SEREBRO

Продюсер изначально планировал создать уникальную женскую группу, которая отличалась бы от других и была ориентирована на азиатский музыкальный рынок.

Первой участницей стала Елена Темникова, находившаяся под руководством Максима Фадеева. В 2006 году к ней присоединилась Ольга Серябкина в качестве бэк-вокалистки, а позже продюсер нашел третью участницу — Марину Лизоркину. В 2009 году Марину Лизоркину заменила Анастасия Карпова, которая вскоре также покинула коллектив. Ее место заняла Дарья Шашина.

Конкурс «Евровидение» сыграл значительную роль в популярности проекта Фадеева. Один из известных продюсеров предложил ему выдвинуть девушек на конкурс, который проходил в 2007 году для выбора представителя России.

Группа смогла обойти таких фаворитов, как «Банд′Эрос» и «Звери», и в итоге заняла третье место в Хельсинки с песней Song#1. По возвращении домой их хит уже активно звучал на радиостанциях. Дебютный альбом «ОпиумRоz» вышел только в конце 2009 года и включал 11 треков.

В 2014 году начался затяжной скандал, который продолжался до 2019 года.

Максим Фадеев (Фото: ВКонтакте @maximfadeev)

Скандал

Причины ухода Елены Темниковой из группы SEREBRO остаются неизвестными и вызывают множество предположений.

Одна из версий связана с проблемами со здоровьем, однако, вероятно, команда бы поддержала ее в этом. Более распространенной является версия самой Темниковой, что ее раздражал сексуальный образ, навязанный продюсером Максимом Фадеевым. Она утверждала, что предпочитает более скромные наряды и неоднократно просила сделать их менее откровенными.

«Я ужасно себя чувствовала, с трудом сдерживалась, чтобы не разрыдаться. Была домашней закомплексованной девочкой. А Фадеев начал лепить из нас каких-то сексуальных символов, потому что лучше всего продаются эротика и скандалы. Я жаловалась: это не мое, мне стыдно. Он не слушал, говорил, что лучше знает. С другой стороны, контракт есть контракт», — говорила Елена Темникова.

Однако слова певицы не совпадают с тем, что происходило потом в ее личном творческом пути и в социальных сетях.

Третьей версией ухода Елены Темниковой из SEREBRO является слух о романтических отношениях между продюсером Максимом Фадеевым и участницей группы Ольгой Серябкиной. Темникова в одном из интервью отметила, что такие тайные отношения привели к дедовщине и шантажу.

Однако Фадеев и Серябкина опровергли эти слухи, утверждая, что у них были исключительно рабочие отношения. Фадеев подчеркнул, что чувствовал себя использованным и решил дистанцироваться от группы.

Ольга Серябкина (Фото: ВКонтакте @seryabkina)

Четвертой причиной ухода Елены Темниковой из SEREBRO стали слухи о ее романе с братом Максима Фадеева, Артемом. Это вызвало конфликт между Темниковой и Фадеевым, который привел к долгим разборкам. Официальные представители продюсерского центра подтвердили наличие конфликта из-за этих отношений.

Уход из группы

Когда Темникова покинула группу, она начала строить сольную карьеру, вначале у нее это неплохо получалось — она часто появлялась в интервью и распространяла слухи о романе Фадеева с Серябкиной.

Также она поддерживала интерес публики, демонстрируя откровенные образы в социальных сетях и в некоторых своих клипах. В связи с этим возникает вопрос: если человек позиционирует себя как скромный, но долгое время был вынужден носить откровенные наряды, почему он продолжает одеваться так же сексуально, когда давления больше нет?

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Высказывание о РФ

В 2022 году Темникова переехала с семьей в Португалию и совершила серьезную ошибку. После начала СВО на Украине она решила, что смелые высказывания не приведут к последствиям. Певица открыто выразила свою боль и горечь по поводу происходящего, полагаясь на мнение своих знакомых украинцев, которые были настроены против России. Судя по всему, она оказалась под их влиянием.

Темникова даже сделала пост в социальных сетях с призывом прекратить спецоперацию и попросила несогласных отписаться от нее. В результате многие стали от нее отворачиваться. Когда ситуация стала критической, Елена поспешила удалить свои публикации, но, как известно, интернет все помнит.

Певицу не только вырезали из документального фильма о «Фабрике звезд», показанного на канале МУЗ-ТВ, но и заблюрили ее изображение. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала отменить деятельность Темниковой, которая после своих высказываний продолжала надеяться на выступления в России.

На фоне этих событий Темникова практически исчезла из публичного поля. Она объясняла свое отсутствие усталостью и выгоранием, однако возвращение в медиапейзаже так и не состоялось.

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В Кремле переадресовали вопрос о готовящемся наступлении ВСУ в Брянской области в МО РФ
Песков: вопрос о готовящемся наступлении ВСУ в Брянской области лучше задать МО
20 февраля 2025, 13:29

Фото: istockphoto/yulenochekk

Вопрос о готовящемся наступлении ВСУ в Брянской области лучше задать Минобороны России. Такую рекомендацию дал журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Здесь вопрос, наверное, непосредственно по деталям хода специальной военной операции, лучше адресовать вопрос непосредственно министерству обороны», — прокомментировал он.
Ранее Shot опубликовал сообщение о готовящемся наступлении на брянском направлении со стороны украинских боевиков. Уточнялось, что противник скапливает живую силу и технику приблизительно в полсотне километрах от российской границы.

По информации журналистов, речь идет о численности порядка пяти тысяч единиц живой силы и свыше 200 единиц техники.

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ВС РФ нанесли удар по объектам газово-энергетической инфраструктуры Украины
20 февраля 2025, 13:23

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью армия России нанесла групповой удар по объектам газово-энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ежедневной сводке о ходе спецоперации.
«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Отмечается, что основными целями для нанесения удара стали объекты газово-энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса Украины.

По данным ведомства, все назначенные цели были достигнуты, а объекты поражены.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что минувшей ночью Россия атаковала ракетами и дронами газовую инфраструктуру страны. Он уточнял, что повреждения получили производственные мощности.

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#удар
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Трамп раскрыл настоящие потери ВСУ
Трамп: потери ВСУ в 700 тысяч солдат видны через спутники
20 февраля 2025, 13:00

Фото: istockphoto/Olena_Z

Боевики ВСУ потеряли 700 тысяч человек, и это видно на спутниках, заявил президент США Дональд Трамп.
«Украина потеряла, вероятно, 700 тысяч, и это ужасно, видны части тел, по всем полям, по всем. Мы их всех видим очень точно через спутники», — произнес политик, выступая во Флориде.
По словам хозяина Белого дома, полевые снимки напоминают «современную версию Геттисберга».

Перед этим Трамп разочаровался, что украинская сторона не воспользовалась шансом урегулировать конфликт за последние три года.

Ранее сообщалось, что у посольства США в Киеве проходит митинг с участием примерно 30 человек с американским и украинским флагами.

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В Киеве устроили митинг у посольства США после критики Зеленского Трампом
20 февраля 2025, 12:58

Фото: istockphoto/ablokhin

Митинг у американского посольства устроили в Киеве после того, как президент США Дональд Трамп раскритиковал Владимира Зеленского. Об этом пишут украинские СМИ, ссылаясь на ряд местных Telegram-каналов.
«Видимо, так они реагируют на последние заявления Трампа с критикой Зеленского и на переговоры США с Россией», — говорится в сообщении.
Уточняется, что у здания посольства США примерно 30 человек с украинским и американским флагами.

Ранее Трамп назвал главу киевского режима «диктатором без выборов», который может потерять страну, если на Украине не пройдет голосование.

Перед этим стало известно, какое заманчивое предложение сделал сын Трампа Зеленскому.

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ВСУ готовят мощное наступление на Брянскую область
20 февраля 2025, 10:24

Фото: iStock/Evgeny555

Украинская армия готовит масштабное наступление на Брянскую область, скопление боевиков и военной техники ВСУ фиксируется примерно в 50 км от российской границы, пишет Shot.
По данным издания, украинское командование сосредоточило в двух населённых пунктах Сумской области группировку ВСУ численностью порядка пяти тысяч боевиков. Также туда пригнали более 200 единиц боевой техники, в том числе танки Leopard и Abrams, БМП и другое вооружение, предоставленное Украине странами НАТО.

Предполагается, что планируемое наступление нацелено на попытку перехватить повестку переговоров России и США.

Также издание пишет, что проводится частичная эвакуация мирного населения из Шостки и Глухова в Сумской области.

Отмечается, что ВС РФ контролируют передвижение противника и наносят по скоплениям живой силы и техники удары авиацией и артиллерией.

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