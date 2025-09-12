Актриса Анна Старшенбаум намекнула на возможный переезд в Германию
Анна Старшенбаум заявила, что в её жизни начинается новый этап
Актриса Анна Старшенбаум, известная по фильму «Эскортницы», вызвала волну обсуждений среди поклонников после загадочной публикации в социальных сетях. Артистка намекнула, что в её жизни намечаются серьёзные перемены, и поинтересовалась у аудитории, каково жить в Германии.
В Instagram* звезда разместила черно-белую фотографию, на которой запечатлена в леопардовой футболке у окна. Она отводит волосы от лица и смотрит вниз — снимок выглядит созерцательно и немного грустно.
«В моей жизни подходит время новой главы... В связи с чем такой вопрос: если кто-то из вас давно живет в Германии — поделитесь пожалуйста своими впечатлениями», — написала Анна в подписи к фото.Её слова вызвали множество вопросов у подписчиков. Некоторые стали предполагать, что актриса собирается покинуть Россию. В комментариях фолловеры спрашивали: «Вы собираетесь уехать в Германию на ПМЖ?», «Что происходит, Анна? Всё ли в порядке?» и просили раскрыть подробности.
Сама актриса пока не дала прямого ответа, однако её публикация лишь подогрела интерес к возможному переезду.
*принадлежит Meta, запрещённой в России