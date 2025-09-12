Актриса Анна Старшенбаум намекнула на возможный переезд в Германию

12 сентября 2025, 18:30

Анна Старшенбаум заявила, что в её жизни начинается новый этап

Анна Старшенбаум (Фото: Instagram* / @starshenbaum_anna)

Актриса Анна Старшенбаум, известная по фильму «Эскортницы», вызвала волну обсуждений среди поклонников после загадочной публикации в социальных сетях. Артистка намекнула, что в её жизни намечаются серьёзные перемены, и поинтересовалась у аудитории, каково жить в Германии.





В Instagram* звезда разместила черно-белую фотографию, на которой запечатлена в леопардовой футболке у окна. Она отводит волосы от лица и смотрит вниз — снимок выглядит созерцательно и немного грустно.





«В моей жизни подходит время новой главы... В связи с чем такой вопрос: если кто-то из вас давно живет в Германии — поделитесь пожалуйста своими впечатлениями», — написала Анна в подписи к фото.