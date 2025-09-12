Звезда «Реальных пацанов» высказался против наказаний за выход артистов на сцену пьяными

12 сентября 2025, 15:34

Актёр Антон Богданов не согласен с запретом употребления алкоголя перед сценой

Антон Богданов (Фото: Instagram* / @antonbogdanov)

Актёр театра и кино, известный зрителям по сериалу «Реальные пацаны», Антон Богданов раскритиковал идею наказывать артистов за появление на сцене в состоянии алкогольного опьянения. Свою точку зрения он высказал в беседе с «Татар-информ».





Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил обязать артистов проходить алкотест перед выходом к публике. В случае выявления алкоголя, даже в незначительных количествах, парламентарий считает нужным запретить выступления сроком до полутора лет.



Антон Богданов заявил, что лично никогда не выходил на сцену в нетрезвом состоянии и убеждён: любой профессионал должен понимать, в каком виде он выходит к зрителю. Однако, по его мнению, лишение права работать за подобное поведение — мера чрезмерная.





«Артист – это профессия, и, как в любой профессиональной деятельности, человек должен отдавать себе отчёт, куда он идёт», — подчеркнул актёр.