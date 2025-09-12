Юлия Высоцкая зарабатывает в фармацевтике в сотни раз больше, чем на кулинарии

12 сентября 2025, 17:58

Юлия Высоцкая заработала 140 миллиардов рублей благодаря аптечному бизнесу

Юлия Высоцкая (Фото: Instagram* / @juliavysotskayaofficial)

Несмотря на то что имя Юлии Высоцкой у большинства ассоциируется с кулинарными шоу, её основной доход связан совсем не с гастрономией. Как сообщает издание «Звездач» со ссылкой на Telegram-каналы, за 2024 год Высоцкая заработала около 140 миллиардов рублей благодаря участию в аптечном бизнесе.