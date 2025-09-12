Юлия Высоцкая зарабатывает в фармацевтике в сотни раз больше, чем на кулинарии
Несмотря на то что имя Юлии Высоцкой у большинства ассоциируется с кулинарными шоу, её основной доход связан совсем не с гастрономией. Как сообщает издание «Звездач» со ссылкой на Telegram-каналы, за 2024 год Высоцкая заработала около 140 миллиардов рублей благодаря участию в аптечном бизнесе.
По информации источников, актрисе и телеведущей принадлежат доли в 54 компаниях, включая крупные сети «Планета здоровья» и «Монастырев».
Прибыль, связанная с её кулинарными проектами, выглядит куда скромнее — 422,4 миллиона рублей за тот же период.
Кроме того, Высоцкая является совладелицей ряда бизнесов своего супруга, режиссёра Андрея Кончаловского. Так, ей принадлежит 35% в ресторанной компании, доли 45% и 35% — в продюсерских центрах, а также 90% в киностудии, которая, впрочем, по итогам прошлого года оказалась убыточной.
*принадлежит Meta, запрещённой в России
