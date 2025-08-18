Достижения.рф

Актриса Анна Цуканова-Котт вышла замуж

Анна Цуканова-Котт и Михаил Врубель (Фото: Инстаграм* @anna_tsukanova_kott)

Анна Цуканова-Котт вышла замуж. Ее избранником стал продюсер Михаил Врубель. Об этом актриса сообщила в своем блоге.



По словам артистки, свадьба была камерная, только двоих. В отделе ЗАГС на Барвихе состоялось бракосочетание известной пары. Анна и Михаил получают поздравления от большого количества подписчиков, которые желают им долгих лет счастливой семейной жизни.

Актриса поделилась, что она перемерила три наряда, и именно третий из них оказался тем самым, который она искала. Она сразу же приобрела его, и на этом мучительный процесс выбора платья подошел к концу.

