Актриса Анна Цуканова-Котт вышла замуж
Анна Цуканова-Котт вышла замуж. Ее избранником стал продюсер Михаил Врубель. Об этом актриса сообщила в своем блоге.
По словам артистки, свадьба была камерная, только двоих. В отделе ЗАГС на Барвихе состоялось бракосочетание известной пары. Анна и Михаил получают поздравления от большого количества подписчиков, которые желают им долгих лет счастливой семейной жизни.
Актриса поделилась, что она перемерила три наряда, и именно третий из них оказался тем самым, который она искала. Она сразу же приобрела его, и на этом мучительный процесс выбора платья подошел к концу.
*Запрещен в РФ
