«Я не была женщиной»: Юлия Снигирь высказалась о начале романа с Евгением Цыгановым, которого увела от жены и семерых детей

18 августа 2025, 00:45

Юлия Снигирь раскрыла правду о дружбе и начале отношений с женатым Евгением Цыгановым

Юлия Снигирь и Евгений Цыганов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Юлия Снигирь впервые публично прокомментировала начало романа с Евгением Цыгановым, который на тот момент состоял в отношениях. В недавнем интервью на YouTube актриса объяснила, что не собиралась уводить Цыганова от Ирины Леоновой, беременной седьмым ребенком.





Многие критиковали Юлию за то, что она пошла на подобные отношения. Актриса продолжает сталкиваться с хейтом в Сети — люди часто обвиняют ее в разрушении семьи Цыганова. Звезды познакомились в 2014 году на съемках сериала «С чего начинается Родина», и год спустя Евгений решил уйти от Леоновой к Снигирь. А ведь в его прошлой семье воспитывалось шесть детей, при этом Ирина ждала седьмого ребенка.



Из-за давления общественности Снигирь и Цыганов долго не давали комментариев о своих отношениях, старались не разглашать тайны личной жизни.



Юлия Снигирь и Евгений Цыганов (Фото: Instagram* @yuliasnigir)

Теперь же Снигирь объяснила, что ее общение с Цыгановым изначально не имело романтической наклонности. С коллегой актрису связывала исключительно дружба. Не было никакой «искры» влечения, динамику можно было даже назвать «пацанской».





«Я не была женщиной в этой ситуации. У нас была общая компания, веселье. И так длилось долго», — пояснила звезда фильма «Мастер и Маргарита».

«Ну мы и подумали: "А почему бы и нет?"», — пошутила Снигирь в эфире подкаста «Разберемся».