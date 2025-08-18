«Я не была женщиной»: Юлия Снигирь высказалась о начале романа с Евгением Цыгановым, которого увела от жены и семерых детей
Юлия Снигирь впервые публично прокомментировала начало романа с Евгением Цыгановым, который на тот момент состоял в отношениях. В недавнем интервью на YouTube актриса объяснила, что не собиралась уводить Цыганова от Ирины Леоновой, беременной седьмым ребенком.
Многие критиковали Юлию за то, что она пошла на подобные отношения. Актриса продолжает сталкиваться с хейтом в Сети — люди часто обвиняют ее в разрушении семьи Цыганова. Звезды познакомились в 2014 году на съемках сериала «С чего начинается Родина», и год спустя Евгений решил уйти от Леоновой к Снигирь. А ведь в его прошлой семье воспитывалось шесть детей, при этом Ирина ждала седьмого ребенка.
Из-за давления общественности Снигирь и Цыганов долго не давали комментариев о своих отношениях, старались не разглашать тайны личной жизни.
Теперь же Снигирь объяснила, что ее общение с Цыгановым изначально не имело романтической наклонности. С коллегой актрису связывала исключительно дружба. Не было никакой «искры» влечения, динамику можно было даже назвать «пацанской».
«Я не была женщиной в этой ситуации. У нас была общая компания, веселье. И так длилось долго», — пояснила звезда фильма «Мастер и Маргарита».Она отметила, что идея перевести отношения в романтические поступила от их общего приятеля. Тот обратил внимание, что пара очень много времени проводит вместе и хорошо друг друга чувствует.
«Ну мы и подумали: "А почему бы и нет?"», — пошутила Снигирь в эфире подкаста «Разберемся».При этом звезда призналась, что никогда не считала себя красавицей. Она комплексовала на тему внешности, казалась себе слишком худой и бледной, в отличие от своего идеала Марго Робби. Однако она добавила, что Цыганова ее внешность полностью устраивала. Это, конечно, радовало.
Ведущие подкаста, выслушав откровения актрисы, испытали смешанные чувства. Они выразили мнение, что Снигирь стоило бы и дальше избегать обсуждения столь спорного прошлого: «Юль, ты так хорошо молчала много лет».
Напомним, что у Цыганова и Снигирь в 2015 году появился общий ребенок, Федор. К 2019 году пара решила пожениться.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская