Актриса Арнтгольц воссоединилась в Москве с дочерью от звезды «Солдат»

Татьяна Арнтгольц с дочерью Марией (Фото: соцсети)
Актриса Татьяна Арнтгольц воссоединилась в Москве с 15-летней дочерью от звезды сериала «Солдаты» Ивана Жидкова. Она опубликовала фото с Марией в социальных сетях.
«Дети дома», — подписала снимок актриса.
Уточняется, что Мария почти месяц провела с отцом на Бали.
Напомним, Арнтгольц и Жидков развелись, когда девочке было четыре года. По словам бывших супругов, после расставания у них сохранились хорошие отношения. В 2020 году Татьяна вышла замуж за звезду сериала «Кухня» Марка Богатырева. В 2021 году у них родился сын Данила.
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