Мало концертов, много проблем: Игорь Николаев избавился от роскошной квартиры в башне Трампа

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Певец и композитор Игорь Николаев в свое время стал первым представителем отечественного шоу-бизнеса, который обзавелся недвижимостью в Майами. Музыкант был обладателем сразу нескольких квартир в высотках на первой линии от океана.
За последние несколько лет за две американские квартиры артисту приходилось отдавать 3,1 млн рублей налогами, что является внушительной суммой для Николаева. Из-за проблем с сердцем музыкант стал меньше выступать, из-за чего его финансовое положение ухудшилось.
Накануне стало известно, что Николаев распродал американскую недвижимость и даже успел получить ключи от новой квартиры в Дубае.
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