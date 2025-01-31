Мария Погребняк воссоединилась с бывшим мужем ради 18-летнего сына

Павел и Мария Погребняк (Фото: кадр из видео в соцсетях)
Полтора года назад Мария и Павел Погребняк объявили о разводе после 17 лет брака. Накануне бывшие супруги воссоединились на празднике старшего сына Артема — молодому человеку исполнилось 18 лет.
Звезды записали ролик с сыном, который Мария опубликовала в своем блоге.
Судя по кадрам, у Марии и Павла получилось сохранить хорошие отношения. Стоит отметить, что вскоре после развода Мария вышла замуж и объявила о беременности.
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«Родители, очнитесь, мне вообще-то 18 уже», — сказал Артем в конце видео.
Судя по кадрам, у Марии и Павла получилось сохранить хорошие отношения. Стоит отметить, что вскоре после развода Мария вышла замуж и объявила о беременности.
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Екатерина Коршунова