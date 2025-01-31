«Надеюсь, твои дети отомстят»: Садальский резко высказался о Голубкиной, которая озвучила диагнозы мамы

Мария Голубкина (Фото: соцсети)
Актриса Мария Голубкина в шоу «Звезды сошлись» призналась, что у ее матери Ларисы Голубкиной диагностировано два онкологических заболевания и болезнь Паркинсона. По этому поводу резко высказался коллега Марии по актерскому цеху Стас Садальский.
73-летний артист считает, что актрисе стоило бы промолчать и не говорить на всю страну о недугах легенды советского кино Ларисы Голубкиной.
Стоит отметить, что недавно в СМИ появилась информация о том, что состояние 84-летней артистки резко ухудшилось.
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«Вот он, стакан воды на старости лет… Какая же ты гадкая, Маша! Надеюсь, твои дети, живущие в Германии, отомстят тебе за бабушку!» — прокомментировал ситуацию Садальский в своем блоге.
Стоит отметить, что недавно в СМИ появилась информация о том, что состояние 84-летней артистки резко ухудшилось.
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Екатерина Коршунова