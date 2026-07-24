Актриса Безрукова считает, что денежный перевод может стать хорошей альтернативой цветам

24 июля 2026, 23:00

Ирина Безрукова поддержала идею дарить актёрам деньги вместо букетов

Ирина Безрукова (Фото: Instagram* / @irina_bezrukova_official)

Ирина Безрукова высказалась в поддержку идеи радовать артистов не только цветами, но и денежными подарками. В беседе с «Газетой.Ru» актриса прокомментировала недавнее заявление Елены Валюшкиной, которая предложила зрителям отказаться от дорогих букетов в пользу более практичного способа выразить благодарность.





По словам Безруковой, она очень любит цветы, однако не видит ничего предосудительного в том, чтобы поклонники при желании переводили артистам деньги.





«Я видела в соцсетях Елены Валюшкиной её видео. Как я поняла, она сказала, что в Европе перечисляют деньги артистам, которые понравились, то есть можно не дарить цветы, а просто сделать подарок в виде денежного перевода. Что я хочу сказать: всё, что законно и не запрещено, в принципе, мне кажется, уместно», — отметила актриса.