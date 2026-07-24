Актриса Безрукова считает, что денежный перевод может стать хорошей альтернативой цветам
Ирина Безрукова поддержала идею дарить актёрам деньги вместо букетов
Ирина Безрукова высказалась в поддержку идеи радовать артистов не только цветами, но и денежными подарками. В беседе с «Газетой.Ru» актриса прокомментировала недавнее заявление Елены Валюшкиной, которая предложила зрителям отказаться от дорогих букетов в пользу более практичного способа выразить благодарность.
По словам Безруковой, она очень любит цветы, однако не видит ничего предосудительного в том, чтобы поклонники при желании переводили артистам деньги.
«Я видела в соцсетях Елены Валюшкиной её видео. Как я поняла, она сказала, что в Европе перечисляют деньги артистам, которые понравились, то есть можно не дарить цветы, а просто сделать подарок в виде денежного перевода. Что я хочу сказать: всё, что законно и не запрещено, в принципе, мне кажется, уместно», — отметила актриса.Безрукова считает, что такой формат может быть особенно удобен для зрителей, которые после работы не успевают купить букет, но всё равно хотят отблагодарить любимого артиста за спектакль.
Кроме того, актриса напомнила, что живые цветы не всегда удаётся сохранить в хорошем состоянии. Из-за жары, мороза или длительной дороги букеты могут потерять внешний вид ещё до окончания спектакля, поэтому денежный подарок в некоторых случаях оказывается более практичным способом выразить признательность.