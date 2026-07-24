Анна Седокова вступилась за дочь после критики её участия в новом реалити

24 июля 2026, 22:51

Седокова ответила хейтерам, обвинившим её дочь в незаслуженном попадании на шоу

Анна Седокова (Фото: Instagram* / @annasedokova)

Анна Седокова вновь вступила в перепалку с пользователями соцсетей, на этот раз защищая свою старшую дочь Алину Белькевич. Поводом для споров стало участие девушки во втором сезоне шоу «Выживалити. Наследники».





В комментариях к анонсу проекта некоторые пользователи возмутились тем, что Алину снова пригласили в реалити, напомнив о её предыдущем телевизионном опыте. Седокова не стала молчать и жёстко ответила критикам.



По словам певицы, вместо того чтобы обвинять чужих детей в успехе, людям стоит сосредоточиться на собственной жизни и воспитании своих детей.





«Я думаю, вам надо вложить столько любви, времени, внимания, чтобы они не только были интересны миру, а ещё жили свою классную жизнь. Я извиняюсь за то, что интересна. У вас были такие же шансы», — написала артистка.

«Я из таких низов и такого дна, которое, уверена, вы никогда не видели. Но я никогда не сдавалась, не опускала руки, не обвиняла никого в своих неудачах, потому что была виновата только сама», — отметила певица.

«Я никогда бы не подумала обвинять чужих детей в своих неудачах. Это как?!» — возмутилась Седокова.