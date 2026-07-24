Джонни Депп возвращается в большое кино после многолетней «отмены»

24 июля 2026, 22:57

В Сети появились первые кадры со съёмок нового фильма с Джонни Деппом

Джони Депп (Фото: Instagram* / @johnnydepp)

Джонни Депп официально возвращается в большое кино после нескольких лет творческого затишья, последовавшего за громким скандалом и фактической «отменой» в Голливуде в 2020 году. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».