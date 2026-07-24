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Джонни Депп возвращается в большое кино после многолетней «отмены»

В Сети появились первые кадры со съёмок нового фильма с Джонни Деппом
Джони Депп (Фото: Instagram* / @johnnydepp)

Джонни Депп официально возвращается в большое кино после нескольких лет творческого затишья, последовавшего за громким скандалом и фактической «отменой» в Голливуде в 2020 году. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».



В Сети уже появились первые кадры со съёмок фильма «Эбенезер: Рождественская история», где актёр исполняет главную роль.

В новой экранизации Депп перевоплотится в Эбенезера Скруджа — богатого, но крайне скупого и циничного бизнесмена, который ненавидит Рождество и любые праздники. Именно эта роль станет одной из самых громких работ актёра после его возвращения на большие экраны.

Кроме того, Джонни лично представил проект на фестивале Comic-Con, появившись перед поклонниками в образе своего героя. Актёр предстал в костюме Скруджа, полностью повторив внешний вид персонажа из будущего фильма.

Напомним, карьера Деппа серьёзно пострадала после судебных разбирательств с бывшей супругой Эмбер Хёрд. Несмотря на то что позже актёр выиграл дело о клевете, многие крупные студии отказались от сотрудничества с ним. Теперь же его возвращение в масштабный голливудский проект поклонники называют одним из самых ожидаемых камбэков последних лет.

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*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

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