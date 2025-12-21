Актриса Блейк Лайвли требует санкций за вопросы о личной жизни на допросах
Юридическое противостояние между Блейк Лайвли и Джастином Бальдони продолжает обостряться. Об этом сообщает Super.
Адвокаты актрисы обвинили представителей Бальдони в нарушении профессиональной этики и обратились к федеральному судье с просьбой вмешаться в процесс.
Согласно письму, направленному 19 декабря судье Южного округа Нью-Йорка Льюису Дж. Лайману, защита Лайвли требует наложения санкций на юристов ответчика. По мнению адвокатов актрисы, во время допросов стороны Бальдони выходили за рамки допустимого: задавали вопросы о сексуальной и личной жизни Лайвли, перебивали участников процесса и позволяли себе уничижительные комментарии в адрес свидетелей.
Юрист Лайвли Майкл Готтлиб подчеркнул, что сторона Бальдони демонстрировала «полное отсутствие профессиональной сдержанности», злоупотребляла речевыми возражениями и намеренно затягивала допросы. По словам защиты актрисы, такое поведение наблюдалось даже на допросах, где представители ответчика формально не должны были присутствовать.
