Актриса Блейк Лайвли требует санкций за вопросы о личной жизни на допросах

21 декабря 2025, 21:42

Адвокаты Блейк Лайвли обвинили сторону Джастина Бальдони в нарушении этики

Блейк Лайвли (Фото: Instagram* / @blakelively)

Юридическое противостояние между Блейк Лайвли и Джастином Бальдони продолжает обостряться. Об этом сообщает Super.