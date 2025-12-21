«Они действительно встречаются»: MARGO подтвердила отношения Лепса и Кибы

21 декабря 2025, 21:08

Певица MARGO рассказала, что Аврора Киба и Григорий Лепс счастливы вместе

MARGO (Фото: Instagram* / @mmmargaaret)

Певица MARGO, близкая подруга молодой возлюбленной Григория Лепса, впервые заговорила о романтической связи артиста и Кибы во время «Рождества с Григорием Лепсом».





В беседе со «Звездачом» она отметила, что пара действительно встречается и любит друг друга.





«Я знаю, что они действительно встречаются. Каждый выбирает то, что ему нравится. Я не люблю обсуждать чужие отношения, главное, чтобы все были счастливы. А Аврора с Григорием действительно счастливы», — отметила MARGO.