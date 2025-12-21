«Они действительно встречаются»: MARGO подтвердила отношения Лепса и Кибы
Певица MARGO рассказала, что Аврора Киба и Григорий Лепс счастливы вместе
Певица MARGO, близкая подруга молодой возлюбленной Григория Лепса, впервые заговорила о романтической связи артиста и Кибы во время «Рождества с Григорием Лепсом».
В беседе со «Звездачом» она отметила, что пара действительно встречается и любит друг друга.
«Я знаю, что они действительно встречаются. Каждый выбирает то, что ему нравится. Я не люблю обсуждать чужие отношения, главное, чтобы все были счастливы. А Аврора с Григорием действительно счастливы», — отметила MARGO.Сама Аврора присутствовала на концерте и сидела вместе с подругами, активно обсуждая происходящее. При этом, по наблюдению, девушка выглядела слегка нервной и курила в сторонке.