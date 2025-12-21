Яна Рудковская поддержала SEREBRO в конфликте с Глюкозой
Яна Рудковская высказалась по поводу конфликта между группой SEREBRO и Глюкозой, который разгорелся после того, как коллектив перепел песню «Снег идет». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Напомним, бывшая исполнительница хита резко отреагировала на кавер и получила не менее жесткий ответ от участниц группы.
Продюсер встала на сторону SEREBRO, отметив, что решающее слово в подобных ситуациях остается за автором композиции. По ее словам, если права принадлежат автору и он разрешает исполнение, то вопросы к новым версиям песни излишни. Рудковская подчеркнула, что у музыки должна быть жизнь, и хиты могут исполнять не только первые, но и последующие артисты.
При этом Яна сделала оговорку: если в творческом споре она поддерживает SEREBRO, то в вопросах стиля — Глюкозу. По мнению продюсера, обновленный образ певицы получился удачным, а волна критики вокруг него — лишь дело вкуса.
