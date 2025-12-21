Яна Рудковская поддержала SEREBRO в конфликте с Глюкозой

21 декабря 2025, 20:08

Яна Рудковская вступилась за группу SEREBRO из-за кавера на хит Глюкозы

Яна Рудковская (Фото: Instagram* / @rudkovskayaofficial)

Яна Рудковская высказалась по поводу конфликта между группой SEREBRO и Глюкозой, который разгорелся после того, как коллектив перепел песню «Снег идет». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».