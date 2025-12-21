Тейлор Свифт дала добро на использование своего хита в триллере с Сидни Суини
Стало известно, как Тейлор Свифт отреагировала на просьбу использовать одну из её песен в новом триллере «Домработница» с Сидни Суини.
Режиссёр картины Пол Фиг рассказал в соцсетях, что певица лично одобрила включение хита I Did Something Bad в финальные титры фильма.
По словам постановщика, команда изначально сомневалась, что Свифт согласится, поскольку подобные решения требуют согласования с артисткой и её командой. Однако после просмотра фильма певица неожиданно дала разрешение. Фиг отметил, что такой шаг можно расценивать как знак того, что картина ей понравилась.
Композиция 2017 года звучит в самом конце фильма и, как признались актрисы, усиливает эмоциональный эффект финальной сцены. Сидни Суини подчеркнула, что песня идеально дополнила завершение истории.
Читайте также: