Актриса Дакота Джонсон нашла нового бойфренда после расставания

18 сентября 2026, 21:19

Актриса Дакота Джонсон и музыкант Machine Gun Kelly закрутили роман

Дакота Джонсон (Фото: Instagram* / @dakotajohnson)

Дакота Джонсон и Machine Gun Kelly, похоже, больше не просто проводят время в одной компании — между актрисой и музыкантом завязались отношения. Об этом People рассказали источники, близкие к знаменитостям.