Актриса Дакота Джонсон нашла нового бойфренда после расставания
Дакота Джонсон и Machine Gun Kelly, похоже, больше не просто проводят время в одной компании — между актрисой и музыкантом завязались отношения. Об этом People рассказали источники, близкие к знаменитостям.
По словам инсайдеров, звёзды встречаются уже несколько месяцев, а роман начался после свадьбы Тейлор Свифт. При этом пока Дакота и MGK не спешат публично рассказывать о своих отношениях и официально подтверждать их.
Для обоих это новые отношения после громких историй в личной жизни. Недавно Джонсон рассталась с Такером Пиллсбери, с которым была вместе несколько лет.
Machine Gun Kelly, в свою очередь, после разрыва с Меган Фокс пытался восстановить отношения с бывшей возлюбленной. Однако вернуть роман паре так и не удалось.
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