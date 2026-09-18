Филипп Киркоров заставляет гостей сдавать телефоны при входе

18 сентября 2026, 19:37

Даже друзья Киркорова не могут пользоваться телефонами у него дома

Филипп Киркоров (Фото: Instagram* / @fkirkorov)

Филипп Киркоров ввёл необычное правило для всех гостей своего дома — уже около полугода посетителям приходится расставаться со смартфонами сразу после входа. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».





Причём никаких исключений артист не делает даже для близких друзей. Все телефоны гости складывают в специальные боксы и получают их обратно только после ухода.





«Все приходящие гости, даже мои друзья, сдают свои телефоны при входе в специальные боксы», — рассказал Киркоров в шоу «Вечер на русском».