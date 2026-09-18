Ким Кардашьян отказалась от крупной компенсации после ограбления в Париже
Ким Кардашьян может получить символическую компенсацию всего в €1 за ограбление, которое произошло с ней почти десять лет назад. Знаменитость сама попросила назначить именно такую сумму, заявив, что для неё важнее официальное признание вины преступников, а не деньги. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
Нападение произошло в 2016 году в Париже. Преступники ворвались в номер Кардашьян, связали её и, угрожая оружием, похитили украшения общей стоимостью более $6 млн.
После ограбления дело продолжалось долгие годы, а его расследование и судебные разбирательства растянулись почти на десятилетие. Лишь в мае 2025 года восемь человек были признаны виновными в причастности к преступлению.
Теперь Кардашьян не стала требовать многомиллионную выплату за пережитое. По её позиции, куда важнее было добиться справедливости и официального наказания виновных, чем вернуть деньги.
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