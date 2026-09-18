Ким Кардашьян отказалась от крупной компенсации после ограбления в Париже

18 сентября 2026, 20:40

Ким Кардашьян получит всего €1 за ограбление на миллионы

Ким Кардашьян (Фото: Instagram* / @kimkardashian)

Ким Кардашьян может получить символическую компенсацию всего в €1 за ограбление, которое произошло с ней почти десять лет назад. Знаменитость сама попросила назначить именно такую сумму, заявив, что для неё важнее официальное признание вины преступников, а не деньги. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».