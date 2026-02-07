Актриса Дарья Мельникова призналась, что рожала старших сыновей дома
Дарья Мельникова объяснила, почему сейчас не решилась бы на домашние роды
Дарья Мельникова, воспитывающая троих детей, рассказала, что старших сыновей рожала дома. На этот шаг актриса решилась ещё в 20 лет, во время первой беременности. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
По её словам, тогда ей было важно создать максимально мягкую и спокойную атмосферу, а больницы вызывали страх.
«Я чувствовала себя хорошо и была физически готова к этому. Но сейчас я бы на такое не решилась. <…> Я бы не хотела быть рекламой домашних родов. Я за мягкие и естественные по возможности. И всё под наблюдением врачей», — поделилась Мельникова в подкасте «Не мамкай».Младшую дочь Лизу от супруга Романа Набатова актриса родила уже в роддоме. Сейчас девочке два года, и Дарья продолжает кормить её грудью.
Кроме того, актриса призналась, что не пользуется услугами няни и всегда берёт детей с собой на съёмки. По её словам, для этого на площадке обязательно должен быть подготовлен отдельный вагончик-гримёрка, рассчитанный на всю семью.