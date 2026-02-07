Достижения.рф

Актриса Дарья Мельникова призналась, что рожала старших сыновей дома

Дарья Мельникова объяснила, почему сейчас не решилась бы на домашние роды
Дарья Мельникова (Фото: Instagram* / @melnikovadsh)

Дарья Мельникова, воспитывающая троих детей, рассказала, что старших сыновей рожала дома. На этот шаг актриса решилась ещё в 20 лет, во время первой беременности. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».



По её словам, тогда ей было важно создать максимально мягкую и спокойную атмосферу, а больницы вызывали страх.

«Я чувствовала себя хорошо и была физически готова к этому. Но сейчас я бы на такое не решилась. <…> Я бы не хотела быть рекламой домашних родов. Я за мягкие и естественные по возможности. И всё под наблюдением врачей», — поделилась Мельникова в подкасте «Не мамкай».
Младшую дочь Лизу от супруга Романа Набатова актриса родила уже в роддоме. Сейчас девочке два года, и Дарья продолжает кормить её грудью.

Кроме того, актриса призналась, что не пользуется услугами няни и всегда берёт детей с собой на съёмки. По её словам, для этого на площадке обязательно должен быть подготовлен отдельный вагончик-гримёрка, рассчитанный на всю семью.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

