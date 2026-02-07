Актриса Дарья Мельникова призналась, что рожала старших сыновей дома

07 февраля 2026, 17:50

Дарья Мельникова объяснила, почему сейчас не решилась бы на домашние роды

Дарья Мельникова (Фото: Instagram* / @melnikovadsh)

Дарья Мельникова, воспитывающая троих детей, рассказала, что старших сыновей рожала дома. На этот шаг актриса решилась ещё в 20 лет, во время первой беременности. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».





По её словам, тогда ей было важно создать максимально мягкую и спокойную атмосферу, а больницы вызывали страх.





«Я чувствовала себя хорошо и была физически готова к этому. Но сейчас я бы на такое не решилась. <…> Я бы не хотела быть рекламой домашних родов. Я за мягкие и естественные по возможности. И всё под наблюдением врачей», — поделилась Мельникова в подкасте «Не мамкай».