«Мне определённо нравится»: фигуристка Алина Загитова рассказала о жизни без спорта

07 февраля 2026, 16:40

Алина Загитова объяснила, почему не вернётся в фигурное катание

Алина Загитова (Фото: Instagram* / @azagitova)

Олимпийская чемпионка Алина Загитова стала гостем подкаста GRWU блогера Nikki Sey и откровенно рассказала о жизни после завершения профессиональной карьеры в фигурном катании.





​​​​По её словам, уход из большого спорта не стал потерей — напротив, открыл новую страницу, полную событий и возможностей.





«Сейчас жизнь не стала хуже — она стала максимально насыщенной, даже насыщеннее, чем она была в спорте. И мне она определённо нравится», — отметила Алина.