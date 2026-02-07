«Мне определённо нравится»: фигуристка Алина Загитова рассказала о жизни без спорта
Алина Загитова объяснила, почему не вернётся в фигурное катание
Олимпийская чемпионка Алина Загитова стала гостем подкаста GRWU блогера Nikki Sey и откровенно рассказала о жизни после завершения профессиональной карьеры в фигурном катании.
По её словам, уход из большого спорта не стал потерей — напротив, открыл новую страницу, полную событий и возможностей.
«Сейчас жизнь не стала хуже — она стала максимально насыщенной, даже насыщеннее, чем она была в спорте. И мне она определённо нравится», — отметила Алина.После завершения спортивной карьеры Загитова начала активно исследовать Москву, чаще выходить за привычные рамки и пользоваться возможностями, на которые раньше просто не хватало времени. Спортсменка подчеркнула, что возвращаться в профессиональный спорт не планирует. Сейчас для неё особенно важен баланс между работой, семьёй и личной жизнью.
Алина призналась, что впервые позволяет себе жить без жёсткого графика тренировок и соревнований: больше времени проводить с друзьями, чаще видеть родителей и просто наслаждаться обычными радостями жизни.
При этом спортсменка подчеркнула, что спортивный этап остаётся фундаментом её пути и навсегда сохранится в памяти и опыте.