«Производит крайне отвратительное впечатление»: Кушанашвили высказался о Брухуновой

07 февраля 2026, 17:22

Отар Кушанашвили резко высказался о супруге Евгения Петросяна

Татьяна Брухунова (Фото: Instagram* / @bruhunova)

Отар Кушанашвили прокомментировал слова Татьяны Брухуновой, которая ранее заявила, что отказывалась от интервью у Ксении Собчак, посчитав журналистку недостаточно «умной и деликатной». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Это заявление, по словам телеведущего, его откровенно удивило.





«Татьяна Петросян производит крайне своеобразное отвратительное впечатление. Вот зачем Собчак приглашает Татьяну? Что она хочет узнать? Как та раскатала интересного старика, который узнает потом, что от него родили?» — заявил Кушанашвили.