Актриса Дарья Мороз решила заняться кинопроизводством

Дарья Мороз решила расширить свою деятельность и официально вошла в кинобизнес уже не только как актриса, но и как продюсер. Как стало известно, артистка зарегистрировала собственную компанию под названием ООО «Мороз Фильм». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



Новая структура будет заниматься производством кинофильмов, сериалов, видеофильмов и телевизионных программ. Таким образом, Дарья Мороз фактически начинает новый этап своей карьеры в индустрии.

Интересно, что похожий проект ранее существовал у её отца — Юрия Мороза. Теперь семейный бренд получил продолжение уже в новом поколении.

Поклонники актрисы уверены, что её опыт работы в кино поможет создать сильные и качественные проекты. Многие также отметили, что в последние годы Дарья всё чаще проявляет себя не только как востребованная артистка, но и как человек, хорошо понимающий внутреннюю кухню индустрии.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

