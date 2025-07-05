Актриса Дарья Пескова призналась, что муж 5 лет насиловал её маленькую дочь

05 июля 2025, 19:07

Дарья Пескова рассказала, что её муж на протяжении 5 лет насиловал их общую дочь

Фото: Istock/evgenyatamanenko

Актриса Дарья Пескова, известная по сериалу «Жуки», раскрыла страшный секрет своей семьи. Бывший муж артистки на протяжении пяти лет насиловал их общую несовершеннолетнюю дочь. Ужасными подробностями Пескова поделилась в шоу «Звезды сошлись».





Актриса сериалов сообщила, что когда дочери было 10 лет её бывший супруг, отбросив все нормы морали начал насиловать ребёнка. Со слов Песковой это продолжалось до тех пор, пока девочке не исполнилось 15 лет. Только тогда потерпевшая рассказала о насилии матери, упав на колени с просьбой простить её.

«Первая реакция — шок, слезы, истерика. Я повторяла только одно: «Почему ты молчала?» Она сказала: «Я боялась, что ты мне не поверишь», — высказалась актриса.