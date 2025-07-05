«Ни намёка»: Группа t.A.T.u. дала необычное обещание

05 июля 2025, 15:45

Участницы группы t.A.T.u. отказались от прежнего имиджа

Елена Катина и Юлия Волкова (Фото: РИА Новости/Виктор Толочко)

Группа t.A.T.u. после неожиданного воссоединения дала обещание организаторам муниципальных праздников держать дистанцию на сцене и никак не заигрывать друг с другом, как в былые времена. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.