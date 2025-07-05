«Ни намёка»: Группа t.A.T.u. дала необычное обещание
Группа t.A.T.u. после неожиданного воссоединения дала обещание организаторам муниципальных праздников держать дистанцию на сцене и никак не заигрывать друг с другом, как в былые времена. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.
Участницы известной группы заявили об ограничении по возрасту 10+ на своих концертах и отказались от прежнего имиджа, исключив поцелуи, объятия и намёки на близость, чтобы избежать ассоциаций с запрещёнными в России движениями. Помимо этого, девушки сообщили, что на мероприятиях готовы согласовывать костюмы.
Стоимость выступления группы оценивается в 10 миллионов рублей за двоих. При этом каждая певица готова отдельно участвовать в проектах за 1–1,5 миллиона рублей. Артистки отказались от интима на сцене, включив специальные пункты о штрафах в сценический договор.
Следует отметить, что группа обговаривает выступления не только на дни рождения и свадьбы, но и на массовые события в разных городах.
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