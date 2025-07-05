«Будут резать»: Сестра Жанны Фриске попала в больницу

05 июля 2025, 17:12

Наталья Фриске попала в больницу

Наталья Фриске (Фото: Instagram* @friske_natalia)

Сестра Жанны Фриске Наталья оказалась в больнице из-за увеличения лимфатических узлов, ставших причиной сильного отёка тела. Об этом Наталья сообщила в своём блоге.





Девушка поделилась с поклонниками состоянием своего здоровья, опубликовав видеосообщение из приемного отделения больницы. Наталья в слезах сообщила о том, что вероятно останется в медицинском учреждении на долгое время.

«У меня загноился один лимфоузел. И пять еще воспалились. И сказали походу дела, что будут резать. Я боюсь», — поделилась она переживаниями.