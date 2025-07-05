«Будут резать»: Сестра Жанны Фриске попала в больницу
Наталья Фриске попала в больницу
Сестра Жанны Фриске Наталья оказалась в больнице из-за увеличения лимфатических узлов, ставших причиной сильного отёка тела. Об этом Наталья сообщила в своём блоге.
Девушка поделилась с поклонниками состоянием своего здоровья, опубликовав видеосообщение из приемного отделения больницы. Наталья в слезах сообщила о том, что вероятно останется в медицинском учреждении на долгое время.
«У меня загноился один лимфоузел. И пять еще воспалились. И сказали походу дела, что будут резать. Я боюсь», — поделилась она переживаниями.Наталья добавила, что из-за болезни её тело полностью отекло, а температура не спадает. Артистка, плача, сообщила, что очень переживает и надеется, что всё пройдет хорошо, а пока у неё «куча всяких ненужных мыслей в голове».
Ранее сестра Жанны Фриске откровенно рассказала о выкидыше.
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