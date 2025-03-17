Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Актриса Дженнифер Лоуренс стала мамой во второй раз

Актриса Дженнифер Лоуренс стала мамой во второй раз

Дженнифер Лоуренс (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Дженнифер Лоуренс (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Американская актриса Дженнифер Лоуренс родила второго ребенка. Об этом пишет издание Film Updates в соцсети X.
Рождение малыша случилось несколько дней назад. Имя новорожденного и его пол пока не разглашаются. Сама Дженнифер и ее муж, директор художественной галереи Кук Марони, пока никак не комментировали данную информацию.

Фанаты узнали о беременности Лоуренс в октябре прошлого года. Сама звезда не пыталась скрыть будущее пополнение и на мероприятиях появлялась в нарядах, подчеркивающих ее живот. Ранее актриса пережила выкидыш. Трагедия произошла во время съемок фильма «Не смотрите наверх». У Дженнифер уже есть сын по имени Сай, которого назвали в честь художника и скульптора-абстракциониста Сая Твомбли.

Читайте также:

Родилась через два часа после смерти отца: как сейчас живет 17-летняя дочь Ратмира Шишкова, погибшего в автокатастрофе

«Без приключений ни один отпуск»: Кудрявцева получила травму в Дубае

«Первый день рождения в новом статусе»: Дава и Краймбрери тайно поженились
#актриса
#сын
#сша
#беременность
#дети
#звёзды
#шоу-бизнес
Родилась через два часа после смерти отца: как сейчас живет 17-летняя дочь Ратмира Шишкова, погибшего в автокатастрофе
16 марта 2025, 18:42

Ратмир Шишков (Фото: Инстаграм*@lyalyashishkova_official)

Ратмир Шишков был одним из участников группы «Банда», созданной на «Фабрике звезд-4» в 2004 году. Коллектив распался после трагической гибели 18-летнего солиста. Новость о смерти исполнителя повергла в шок российский шоу-бизнес.
Какой была жизнь Ратмира Шишкова — в материале «Радио 1».

Биография Ратмира Шишкова


Ратмир Шишков появился на свет 24 апреля 1988 года. Он воспитывался в семье цыганских артистов. Его мама Ляля Шишкова является известной исполнительницей романсов.

Мечтая о сцене, мальчик плохо учился в школе. Ратмир увлекался музыкой и, не получив среднего образования, стал участником ансамбля «Гилори». Коллектив стал известным в России и гастролировал в Чехии и Финляндии.

В 12 лет вместе с прославленными родителями Шишков выходил на сцену, чтобы представлять цыганский романс, эта регулярная практика раскрыла его вокальные данные. Вскоре мальчик пошел в театральную студию, начав слушать рэп и джаз.

Заинтересовавшись этими направлениями при поддержке брата Жана, который был солистом группы «Премьер-министр», Ратмир отправился на «Фабрику звезд – 4», где познакомился с Тимати и Домиником Джокером.

Карьера Ратмира Шишкова


В 2004 году на втором отчетном концерте шоу певец исполнил композицию «ДвеМинуты» и благодаря поддержке телезрителей продолжил покорять проект. В последующих конкурсных выступлениях Ратмир хорошо зарекомендовал себя. На проекте ему удалось выступить с ВИА «Сливки» и Александром Буйновым.

После 1/4 финала молодой человек покинул «Фабрику» и стал членом группы «Банда», которая выпустила один альбом. В составе коллектива, куда вошли Анастасия Кочеткова, Тимати и Доминик Джокер, Ратмир записал песни «Как жаль», «Ты нужна мне», «Новые люди» и «Мне нужен ты один».

Группа «Банда» (Фото: Инстаграм*@lyalyashishkova_official)

Помимо студийной работы, Шишков занимался в школе балета и демонстрировал успехи в других сферах. Например, он снялся в видеоклипе «Допинг». Однако карьере молодого артиста не суждено было развиваться и дальше.

Смерть Ратмира Шишкова


В ночь с 21 на 22 марта 2007 года автомобиль Mercedes, принадлежавший Ратмиру Шишкову, врезался во встречную машину. За рулем, по данным следствия, был 22-летний Тимур Байсаров (племянник бывшего мужа Кристины Орбакайте), а в салоне находился Ратмир Шишков, Сергей Зайковский, Альджемен Сисокка и Кристина Устай. Погибли все.

Ратмир Шишков (Фото: Инстаграм*@lyalyashishkova_official)

Ляля Шишкова утверждала, что она словно почувствовала, когда ее сына не стало. У неё всегда была особая связь с Ратмиром. Ляля разговаривала с ним накануне страшного события, узнала о том, что Ратмир собирается с друзьями поужинать в кафе, затем поедет в студию работать. После чего женщина спокойно легла спать. Но в половине третьего ночи Шишкова внезапно проснулась. Её словно кто-то толкнул, и как ни пыталась она себя успокоить, заснуть больше не смогла. Она звонила сыну ещё долго, но его телефон молчал.

По результатам экспертизы, в крови музыканта был найден алкоголь.

Личная жизнь Ратмира Шишкова


О личной жизни Ратмира Шишкова было мало известно до тех пор, пока он не погиб. После его похорон выяснилось, что он состоял в отношениях с девушкой Софией, дочерью высокопоставленного сотрудника МИД. О том, что исполнитель встречался с Софией, знали только близкие друзья Ратмира, даже мама певца не знала о беременной девушке своего сына.

Всего через два часа после трагедии София родила ребёнка Ратмира. После смерти возлюбленного София связалась с Лялей Шишковой, она была уверена: бабушка должна иметь возможность общаться с внучкой. Именно благодаря дочери Ратмира жизнь его матери обрела новый смысл.

Дочь Ратмира Шишкова


Девочку назвали Стефанией, ей дали фамилию отца. Она никогда не знала своего отца, но рядом с ней всегда были его друзья, Тимати и Доминик Джокер, которые много рассказывали малышке о нём. Когда у Тимати родился сын, рэпер назвал его Ратмиром в честь названного младшего брата. Ляля Шишкова, узнав об этом, благословила новорождённого мальчика и его отца.

Мать Ратмира Шишкова до сих пор не устаёт благодарить судьбу и маму Стефании Софию за возможность принимать участие в жизни внучки. 17-летняя Стефания, как и её отец, обожает музыку и танцы.

Стефания Шишкова (Фото: Инстаграм*@lyalyashishkova_official)

Стефания также любит бывать на концертах друзей отца, Тимати и Доминика Джокера. Она окончила школу и стала студенткой Финансового университета при Правительстве РФ.

Читайте также:

Проблемы с алкоголем, безденежье и смерть в одиночестве: как жила актриса Ольга Прохватыло

Продюсер Максим Фадеев потерял более 65 млн рублей из-за своего ресторана в Москве

Семь брошенных детей, случайная карьера и роман с замужней: тайны актера Евгения Цыганова

*Запрещен в РФ
#авария
#телефон
#дети
#смерть
#алкоголь
#певец
#автомобиль
#ночь
#жизнь
#рэп
#джаз
#мать
#мид
#фабрика
#танцы
#следствие
#министр
#путешествия
#песня
#мама
#карьера
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Актер без диплома Петр Романов: почему участник шоу «Выживалити» бросил жену, пиар-роман на «Танцы со звездами»
16 марта 2025, 17:08

Петр Романов (Фото: Instagram*@petr_romanov)

Российский актер и телеведущий Петр Романов сегодня отметил свое 36-летие. Несмотря на отсутствие у актера профессионального образования, многие отмечают его врожденный талант и обаятельность. О личной и творческой жизни артиста читайте в материале «Радио 1».

Начало карьеры актёра


Петр Романов (Фото: Instagram*@petr_romanov)

Петр Романов родился в Москве 16 марта 1989 года. Его родителями стали врач анестезиолог и экономист. Отец мальчика кроме работы в больнице всегда занимался активными видами отдыха и эту любовь привил сыну.

В детстве Петр не задумывался о карьере актера и после школы пошел по стопам мамы. Юноша поступил на экономический факультет Московского городского университета управления Правительства Москвы. Но получив диплом понял, что работать по специальности не будет. Тогда он решил освоить актёрское мастерство и поступил на американские курсы New York Film Academy. В то же время Пётр получал образование в модельной школе-студии, основанной Славой Зайцевым.

В период с 2009 по 2011 год Пётр проходил обучение актёрскому искусству в театре Романа Виктюка. Кроме того, он освоил курс у Игоря Волошина в Академии коммуникаций «Wordshop», где получил квалификацию режиссёра музыкальных видео.

Первые работы в кино

Петр Романов (Фото: Instagram*@petr_romanov)

Первым на начинающего актёра обратил внимание режиссёр Резо Гигинеишвили и пригласил его в свою картину «Сплетница». По неизвестным причинам фильм так и не вышел в прокат, но сильно подстегнул Романова к дальнейшему развитию на актерском поприще.

После этого Пётр появился в эпизоде фантастической комедии «Полное превращение» и в комедийном сериале «Беглые родственники». А в фильме «Ховрино. Блог из преисподней» он исполнил одну из главных ролей.

В 2015 году Тимур Бекмамбетов предложил Петру сыграть ключевую роль — Игоря, жениха главной героини, которую исполнила Мария Поезжаева, — в фантастической мелодраме «Он — дракон». Это роль сделала его узнаваемым публикой.

Сейчас среди работ актера много второстепенных ролей. Среди картин, где Петр выступает в главной роли, можно отметить работы: «Ловушка для королевы», «По ту сторону солнца», «За день до...».

Блогер Наталья Краснова пережила выкидыш
Блогер Наталья Краснова пережила выкидыш

Шоу с участием Романова


Актер принимал участие в трэвел-шоу «Орёл и решка», став напарником Регины Тодоренко. В рамках нового сезона программы «Орёл и решка. Кругосветка» Пётр отправился в увлекательное путешествие по Канаде. Его первым пунктом назначения стал Ванкувер — город, который славится своей красотой и разнообразием. Команда, которая снимает передачу, оказалась в восторге от нового ведущего. По словам Регины, у Петра Романова много энергии, энтузиазма и желания работать.

Мария Смольникова и Петр Романов (Фото: скриншот шоу «Танцы со звездами» ТК Россия 1)


Участвовал артист и в шоу «Танцы со звездами». Партнером Романова по проекту оказалась мастер спорта по бальным танцам Мария Смольникова. В СМИ появились слухи о том, что у пары завязался тайный и бурный роман. Однако актёр не подтвердил информацию об отношениях с Марией за пределами проекта. Он заявил, что эти слухи были придуманы создателями проекта и журналистами, чтобы привлечь внимание к проекту.

Личная жизнь


Софья Елисеева и Петр Романов (Фото: Instagram*@petr_romanov)

Первый брак Петра Романова был с работником таможни Анной Павловой. Актер начал отношения с будущей женой еще будучи студентом. Через 5 лет отношений в 2015 году пара связала себя узами брака. Его жена оказалась слишком скромной и домашней девушкой. Со временем артист понял, что с годами общих интересов с супругой стало еще меньше, и решил закончить отношения. Развод был тихим, и бывшие супруги смогли сохранить теплые дружеские отношения.

В 2023 году в соцсети актёра появились фото с его новой девушкой, стилистом Софией Елисеевой. Красавица София имеет свой бренд одежды, который Романов с удовольствием представлял в качестве модели.

Петр Романов сейчас


В настоящее время Романов востребован в профессиональной сфере. Его опыт работы как актёра и ведущего позволяет ему успешно реализовывать себя в различных телевизионных проектах. Сейчас Пётр участвует в шоу «Выживалити». В команде отважных и бесстрашных участников, помимо Романова, оказались Александр Головин, Данко, Сергей Дружко и несколько бывших участниц популярных развлекательных программ.

Читайте также:

Обвинение в рукоприкладстве и 10 суток ареста: с чем пришлось столкнуться Даве до брака с Мари Краймбрери

Дочь Юлии Пересильд снялась для бренда Гоши Рубчинского

Продюсер Максим Фадеев потерял более 65 млн рублей из-за своего ресторана в Москве
#кино
#школы
#актёр
#фильм
#путешествие
#танцы
#артист
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Проблемы с алкоголем, безденежье и смерть в одиночестве: как жила актриса Ольга Прохватыло
16 марта 2025, 16:33

Ольга Прохватыло (Фото: кадр из сериала «Ранетки»)

Ольга Прохватыло – актриса российского театра и кино, мастер эпизодических ролей, звезда рекламных роликов. Многие знают ее по сериалам «Ранетки» и «Папины дочки». Светлая женщина, способная заставить смеяться любого, ушла из жизни в возрасте 44 лет.
О жизни Ольги Прохватыло расскажет редакция «Радио 1».

Биография


Ольга Прохватыло родилась в Свердловске 18 июля 1968 года. Ее отец, который вскоре ушел из семьи, и мать работали на железной дороге. С 12 лет она играла в коллективе народного театра-студии «Факел». Примечательно, что Ольга единственная в семье получила высшее образование.

В Екатеринбургский театральный институт будущая артистка поступила с четвертого раза. Параллельно с учебой Прохватыло работала учетчицей на заводе и воспитателем в детском саду. Ольга окончила курс Маргариты Ершовой в 1992 году.

Карьера


Дебют актрисы в кино состоялся в 1992 году в картине режиссера Алексея Меньшикова «Иди и не оглядывайся». Прохватыло исполнила эпизодическую роль. Спустя время Ольга решила переехать в Москву.

Первым местом службы актрисы в российской столице стал Театр на Перовской. Постановка «Свои люди – сочтемся!» по пьесе А. Н. Островского 1993 года получила высокую оценку критиков, которые отметили мастерство Ольги в роли Липочки.

В юности Прохватыло мечтала о главных ролях, однако ее карьера состояла из эпизодов, которых было больше 80. Коллеги и друзья называли актрису «королевой эпизода».

В фильме «ДМБ» Ольга запомнилась как продавщица книжного магазина, жаждущая мужского внимания. Реплика, обращенная к одному из главных героев, Бомбе («Пойдем, солдатик, я тебе барбарысок насыплю!»), с успехом ушла в народ.

Ольга Прохватыло (Фото: кадр из фильма «ДМБ»)

В фильмографии артистки много сериалов: роль вахтерши в «Дальнобойщиках», попутчица в поезде из «Шукшинских рассказов», тетя Рая из «Моей прекрасной няни», «Бальзаковский возраст, или все мужики сво…» — Татьяна, «Ранетки» — завхоз Елена Петровна Сорокина, «Папины дочки» — инспектор РОНО.

Драматических работ в карьере Прохватыло было немного. Некоторое время Ольга Борисовна сотрудничала с московским театром документальной пьесы «Театр.doc», играла в спектакле «Манагер». Принимала участие в двух постановках московского драматического театра «АпАРТе»: «А Курица бац и рукА» и «Сезон цветения кактусов». В театральном агентстве «Лекур» выходила на сцену в пьесе «Палата бизнес-класса». В 2005 году на подмостках антрепризы Ирины Апексимовой «Бал Аст» демонстрировали одноименный ремейк киноленты «Веселые ребята».

Съемки в рекламе — это отдельная страница творческой биографии Прохватыло. Впервые на площадку ее пригласил английский режиссер, который создавал ролик масла «Злато». Он искал новые, не примелькавшиеся на экране лица и нашел Ольгу, которая с успехом исполнила свою роль.

В 1990-е годы артистке также посчастливилось работать с Юрием Грымовым в серии рекламных роликов для компании МТС.

Личная жизнь


Личная жизнь Ольги Прохватыло, в отличие от карьеры, не сложилась. Актриса не имела ни мужа, ни детей. Какое-то время у нее также были проблемы с жильем. По словам знакомых звезды, однажды она полгода ютилась в театральной гримерке.

«Королева эпизода» всегда мечтала о собственном жилье, но гонорары не позволяли его приобрести. В перерывах между съемками Ольга бралась за любую работу: нянчила детей, гастролировала по детским садам в костюме клоуна. Однако денег все равно не хватало.

Ольга Прохватыло (Фото: кадр из сериала «Моя прекрасная няня»)

Решить проблему актрисе помогла мама. Клавдия Григорьевна продала квартиру в Екатеринбурге, купила себе маленький домик в деревне, а остальные средства отдала дочке. Ольге все равно пришлось брать ипотеку, но актриса была счастлива: у нее появилась собственная квартира.

По воспоминаниям немногочисленных подруг, Прохватыло была очень одинока, ее угнетало отсутствие семьи. Дома были кошки, собака и плюшевые игрушки. В последние годы, согласно словам ее окружения, артистка стала злоупотреблять алкоголем.

Смерть


Смерть Ольги Прохватыло 8 июня 2013 года, накануне 45-летнего юбилея, стала ударом для близких и поклонников. Проблем со здоровьем у нее не было, кроме болей в спине.

Актриса скончалась в одиночестве в своей квартире. Ее обнаружили друзья, встревоженные тем, что Ольга перестала выходить на связь. О трагедии сообщила Ирина Апексимова.

Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Могила Ольги Прохватыло находится на Богородском кладбище в деревне Тимохино, недалеко от города Электроугли Московской области.

Читайте также:

Обвинение в рукоприкладстве и 10 суток ареста: с чем пришлось столкнуться Даве до брака с Мари Краймбрери

Оставил след в искусстве и всю жизнь любил только одну женщину: каким был Александр Ширвиндт

Семь брошенных детей, случайная карьера и роман с замужней: тайны актера Евгения Цыганова
#кино
#квартира
#образование
#театр
#жизнь
#мать
#электроугли
#кладбище
#режиссёр
#семьи
#актриса
#съёмки
#люди
#карьера
#реклама
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Без приключений ни один отпуск»: Кудрявцева получила травму в Дубае
Кудрявцева получила травму в Дубае в первый день отдыха
16 марта 2025, 15:59

Лера Кудрявцева (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Телеведущая Лера Кудрявцева получила травму в первый день отдыха в Дубае, когда пошла купаться. Подробностями она поделилась в личном блоге.
По словам знаменитости, ее ударила в спину волна после чего женщина упала, ударившись ногой и рукой. Затем она провела ночь на обезболивающих и поехала в больницу.

«Сделали рентген, МРТ, и оказалось, что у меня трещина и большая гематома на руке. Без приключений не обходится ни один отпуск. Выписали обезболивающие, мази, и лангета на руку на 4 недели», — пояснила Кудрявцева.
В Дубае Кудрявцева отдыхает с сестрой. Та присматривает за мамой, проживая в Болгарии.

Ранее сообщалось, чьи извинения приняла Кудрявцева.

Читайте также:

Стали известны последние новости о Петросяне

SHOT: у Королевой долги по ЖКХ на 138 тысяч рублей

«Первый день рождения в новом статусе»: Дава и Краймбрери тайно поженились
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стали известны последние новости о Петросяне
Mash: Евгений Петросян отказался от частных выступлений на некоторое время
16 марта 2025, 15:42

Евгений Петросян (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Юморист Евгений Петросян отказался от частных выступлений на неопределенное время. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Вместе с тем, по информации журналистов, сатирик проведет три выступления в текущем месяце, а еще одно запланировано на апрель. Известно, что 1 апреля у Петросяна выходной. По предположениям СМИ, такое решение комика связано с его здоровьем.

В Международный женский день 8 марта сообщалось, что Петросян попал в реанимацию Боткинской больницы. Тогда Telegram-канал 112 проинформировал, что у звезды началось желудочно-кишечное кровотечение. Также уточнялось о подготовке мужчины к операции.

Ранее артист Марк Эйдельштейн раскрыл подробности проблем с военкоматом.

Читайте также:

Полигамный брак с режиссером, ухаживания Абдулова и гостевой брак с Лимоновым: бурная жизнь 51-летней Екатерины Волковой

Обвинение в рукоприкладстве и 10 суток ареста: с чем пришлось столкнуться Даве до брака с Мари Краймбрери

Дочь Юлии Пересильд снялась для бренда Гоши Рубчинского
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#евгений петросян
#концерт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате