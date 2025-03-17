Актриса Дженнифер Лоуренс стала мамой во второй раз

Дженнифер Лоуренс (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
Американская актриса Дженнифер Лоуренс родила второго ребенка. Об этом пишет издание Film Updates в соцсети X.
Рождение малыша случилось несколько дней назад. Имя новорожденного и его пол пока не разглашаются. Сама Дженнифер и ее муж, директор художественной галереи Кук Марони, пока никак не комментировали данную информацию.
Фанаты узнали о беременности Лоуренс в октябре прошлого года. Сама звезда не пыталась скрыть будущее пополнение и на мероприятиях появлялась в нарядах, подчеркивающих ее живот. Ранее актриса пережила выкидыш. Трагедия произошла во время съемок фильма «Не смотрите наверх». У Дженнифер уже есть сын по имени Сай, которого назвали в честь художника и скульптора-абстракциониста Сая Твомбли.
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Фанаты узнали о беременности Лоуренс в октябре прошлого года. Сама звезда не пыталась скрыть будущее пополнение и на мероприятиях появлялась в нарядах, подчеркивающих ее живот. Ранее актриса пережила выкидыш. Трагедия произошла во время съемок фильма «Не смотрите наверх». У Дженнифер уже есть сын по имени Сай, которого назвали в честь художника и скульптора-абстракциониста Сая Твомбли.
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Иван Мусатов