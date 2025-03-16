«Первый день рождения в новом статусе»: Дава и Краймбрери тайно поженились

Давид Манукян (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Блогер Давид Манукян (Дава) и певица Мари Краймбрери (Марина Жадан) тайно поженились.
Дава поделился радостью в социальных сетях. У мужчины сегодня двойной праздник, ведь он отмечает свое 32-летие.
Давид Манукян и Мари Краймбрери (Фото: Instagram*/dava_m)
Перед этим Мари Краймбрери показывала обручальное кольцо и круглый живот. Молодожены отдыхали на одном из российских курортов и провели фотосессию.
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Давид Манукян и Мари Краймбрери (Фото: Instagram*/dava_m)
Он добавил, что его мечты сбылись, и теперь он любящий муж и будущий отец. Дава выразил благодарность всем причастным к этому событию в его личной жизни.
- «Это мой первый день рождения в новом статусе. В статусе, о котором я мечтал и который загадывал на каждый свой праздник», — написал Манукян.
Перед этим Мари Краймбрери показывала обручальное кольцо и круглый живот. Молодожены отдыхали на одном из российских курортов и провели фотосессию.
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