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«Без приключений ни один отпуск»: Кудрявцева получила травму в Дубае

Кудрявцева получила травму в Дубае в первый день отдыха
Лера Кудрявцева (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Лера Кудрявцева (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Телеведущая Лера Кудрявцева получила травму в первый день отдыха в Дубае, когда пошла купаться. Подробностями она поделилась в личном блоге.
По словам знаменитости, ее ударила в спину волна после чего женщина упала, ударившись ногой и рукой. Затем она провела ночь на обезболивающих и поехала в больницу.

«Сделали рентген, МРТ, и оказалось, что у меня трещина и большая гематома на руке. Без приключений не обходится ни один отпуск. Выписали обезболивающие, мази, и лангета на руку на 4 недели», — пояснила Кудрявцева.
В Дубае Кудрявцева отдыхает с сестрой. Та присматривает за мамой, проживая в Болгарии.

Ранее сообщалось, чьи извинения приняла Кудрявцева.

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#мир
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#шоу-бизнес
#новости
Стали известны последние новости о Петросяне
Mash: Евгений Петросян отказался от частных выступлений на некоторое время
16 марта 2025, 15:42

Евгений Петросян (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Юморист Евгений Петросян отказался от частных выступлений на неопределенное время. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Вместе с тем, по информации журналистов, сатирик проведет три выступления в текущем месяце, а еще одно запланировано на апрель. Известно, что 1 апреля у Петросяна выходной. По предположениям СМИ, такое решение комика связано с его здоровьем.

В Международный женский день 8 марта сообщалось, что Петросян попал в реанимацию Боткинской больницы. Тогда Telegram-канал 112 проинформировал, что у звезды началось желудочно-кишечное кровотечение. Также уточнялось о подготовке мужчины к операции.

Ранее артист Марк Эйдельштейн раскрыл подробности проблем с военкоматом.

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#шоу-бизнес
#евгений петросян
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«Сдавайте сессию вовремя»: звезда «Аноры» ответил на слухи о розыске военкоматом
Марк Эйдельштейн сообщил, что проблемы с военкоматом возникли из-за сессии
16 марта 2025, 15:10

Марк Эйдельштейн (фото: Instagram* @mark.eydel)

Марк Эйдельштейн сообщил, что у него появились проблемы с военкоматом из-за несданной сессии. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По словам актера, нижегородский военкомат разыскивает его из-за несданной сессии. Уточняется, что Марк не успел сдать все необходимые документы, которые подтверждают его студенческий статус.

Эйдельштейн успокоил своих фанатов. Он уже находится в родном городе, чтобы решить все вопросы. Также Марк призвал студентов готовиться к сессии и вовремя ее сдавать, чтобы не возникало подобных ситуаций.

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Полигамный брак с режиссером, ухаживания Абдулова и гостевой брак с Лимоновым: бурная жизнь 51-летней Екатерины Волковой
16 марта 2025, 14:29

Екатерина Волкова (Фото: Instagram*@volkovawolka)

Российская актриса театра и кино Екатерина Волкова сегодня, 16 марта, отмечает свой 51 день рождения. Актриса известна широкой публике по сериалам «Скорая помощь», «КГБ в смокинге» и «Next 2». О творческой и личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».

Актриса с музыкальным образованием


Екатерина Волкова (Фото: Instagram*@volkovawolka)

Екатерина Волкова появилась на свет в Томске 16 марта 1974 года. Её родители были представителями совсем не творческих профессий: отец работал инженером, а мать — заведующей лабораторией экстренной помощи. Старший брат актрисы пошел по маминым стопам и стал врачом-гинекологом, и сама Екатерина в детстве тоже собиралась поступать в медицинский вуз, но с возрастом талант актрисы взял верх.

Маленькую Катю увлекало пение, и девочку отдали заниматься в хоровую студию «Калинка», а затем учиться музыке по классу фортепиано в школе искусств. Волкова обладала яркими вокальными способностями, и педагоги в музыкальной школе рекомендовали ей продолжить обучение в музыкальном училище. Так будущая актриса поступила в училище на дирижера, вокального отделения в заведении просто не было.

Увлечение пением принесло Екатерине первые заработки и локальную популярность. Тогда же Волкова задумалась над актерской работой. В 1994 году она стала студенткой театральной студии при театре «Колесо» в Тольятти. В течение года актриса выступала на сцене как любитель. В театре её наставником был выдающийся актёр и режиссёр, народный артист России Глеб Дроздов.

Через год Волкова поступила в Ярославский театральный институт на курс профессора Вячеслава Шалимова и на третьем курсе перевелась в ГИТИС. В 1999 году Екатерина успешно завершила обучение в высшем учебном заведении и сразу после выпуска из университета она начала работать в Российском академическом молодёжном театре.

Работа в кино


Екатерина Волкова (Фото: Instagram*@volkovawolka)

В 2001 году состоялся дебют актрисы в кино. Она получила роль Маши в фильме «Коллекционер» режиссёра Юрия Грымова, в следующем году она появилась в сериале «Next» и боевике «Инструктор».

Уже в 2004 году сам Александр Абдулов предложил молодой актрисе роль Нюты в мелодраме «О любви». Работа над фильмом стала для неё ценным опытом и открыла путь к успеху. Картина получила признание на фестивалях «Кино без барьеров» и «Кинотавр» в Сочи.

Буквально через год на экраны вышел сериал «КГБ в смокинге» с участием Волковой, и она стала по-настоящему узнаваемой. Успех актриса закрепила в ленте «Вдох-выдох» в 2006 году. После этого режиссёры начали активно приглашать актрису в свои проекты.

Сейчас в фильмографии актрисы насчитывается более 100 ролей, среди которых ленты «Весьма непрост», «Инсомния», «Искупление», «Чужие и близкие», «Каменное сердце» и многие другие.

Личная жизнь


В первый раз актриса вышла замуж в 18 лет и в том же возрасте родила дочку Валерию. Первым мужем Екатерины стал механик из Тольятти Алексей.
Однако отношения Екатерины и Алексея не сложились. Супруг был легкомысленным человеком из криминального мира. Когда муж позволил себе поднять руку на актрису, она сразу же подала на развод.

Эдуард Бояков (Фото: Instagram*@eduardboyakov)

Вторым избранником актрисы стал театральный деятель Эдуард Бояков. Их отношения не были официально зарегистрированы, потому как Эдуард был женат. Жена знала о существовании Екатерины, при этом закрывала на все глаза. Дело в том, что Бояков и его супруга являлись ярыми сторонниками индийской философии, которая допускает в отношениях полигамию. Актриса довольно долго была второй женой Боякова. Затем режиссёр закрутил новый роман с актрисой Ксенией Раппопорт, а Волкова из этих нездоровых отношений решила уйти.

Екатерина Волкова рассказала журналистам о попытках Александра Абдулова привлечь её внимание. Они познакомились на съёмках фильма Сергея Соловьёва «О любви», и Абдулов начал проявлять интерес к актрисе, но она воспринимала их отношения как дружеские. Екатерина предпочла не замечать ухаживания Александра, зная о его отношениях с другой женщиной. Ей хватило сложных отношений с Бояковым.

Еще одной любовью Екатерины стал Сергей Члиянц, работавший продюсером фильма «Бумер». Брак был счастливым до того момента, пока Екатерина не забеременела. Однако выносить ребёнка из-за разности резус-фактора актриса не смогла. Это и положило конец их отношениям.

Эдуард Лимонов (Фото: Instagram*@volkovawolka)

Вторым официальным мужем Волковой стал писатель Эдуард Лимонов. В этом союзе родились двое детей — сын Богдан и дочь Александра. Однако брак продлился всего три года и был скорее формальным. Супруги жили в разных квартирах, и, как признавалась Екатерина, Эдуард не был готов к отцовству.

Екатерина долгое время была одна, но затем начала отношения с предпринимателем Василием Дюжевым. Она даже задумывалась о четвертом ребенке, но эти планы не осуществились.

В настоящее время Екатерина Волкова предпочитает не делиться подробностями своей личной жизни. Она посвящает себя воспитанию детей и помогает заботиться о внучке, которая родилась у ее старшей дочери.

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Обвинение в рукоприкладстве и 10 суток ареста: с чем пришлось столкнуться Даве до брака с Мари Краймбрери
16 марта 2025, 14:21

Давид Манукян (Дава) (Фото: Telegram-канал @davatelega)

16 марта популярному блогеру, музыканту и телеведущему Давиду Манукяну, более известному как Дава или DAVA, исполняется 32 года. За последние годы он проделал невероятный путь не только в карьере, но и в личной жизни.
Подробности о романах шоумена и его пути к славе — в материале «Радио 1».

Биография Давы


Давид Манукян родился 16 марта 1993 года в Новосибирске. С трех лет он занимался бальными танцами. По словам шоумена, в юном возрасте у него обнаружили искривление позвоночника, и вместо плавания мама отдала его на танцы. Примечательно, что в результате Манукян стал вице-чемпионом мира и чемпионом России по бальным танцам.

После окончания школы поступил в филиал РАНХиГС в Новосибирске, а затем трудился управляющим в компании отца. В 2017 году Давид переехал в Москву, где создал YouTube-канал, посвященный бизнесу. Желаемого успеха он не принес, поэтому Манукян сменил контент на юмористический. Молодой человек стал снимать вайны вместе с Кариной Лазарьянц, известной как Карина Кросс. Стоит отметить, что их ролики набирали миллионы просмотров.

Карьера Давы


В 2018 году Манукян и Лазарьянц записали композиции «Внутри», «XXX» и «Booom», которые стали хитами. В том же году в нескольких вайнах Давы снялась российская телеведущая Ольга Бузова, а потом он появился в ее клипе на песню «Лайкер».

В период с 2019 по 2020 гг. Дава выпустил синглы, а также дебютный альбом «Сила притяжения». Его песни «Танцуй как пчела» и «Черный бумер» обрели популярность, а за треки «XXX», «Booom» и «Кислород» он получил платиновые диски.

Летом 2020 года Манукян снялся в клипе на трек «Ролекс» вместе с поп-королем Филиппом Киркоровым.

Филипп Киркоров и Давид Манукян (Фото: кадр из клипа «Ролекс»)

Громкий скандал с участием


В январе 2019 года Дава вместе с Кариной Кросс перекрыли улицу Новый Арбат для съемок клипа на трек «Booom». Блогеры получили не только популярность, но и по десять суток административного ареста.

Личная жизнь Давы


Личная жизнь Давида Манукяна всегда волновала его многочисленных зрителей. Его первой известной возлюбленной была танцовщица Валерия Агикьян — партнерша по бальным танцам. По словам самой девушки, роман закончился из-за сложного характера Давы и его измен.

Самый громкий роман в жизни Давы начался в 2019 году с Ольгой Бузовой. Все началось со съемок клипа «Лайкер», где по сюжету герои оказываются в одной постели. Знаменитости долго подогревали интерес публики, делая парные татуировки и намекая на отношения. В конце 2019 года телеведущая официально подтвердила их роман.

Ольга Бузова и Давид Манукян (Фото: кадр из шоу «Сокровища императора»)

В январе 2021 года, после «символической свадьбы» на Мальдивах, пара со скандалом разошлась. Певица обвиняла шоумена в рукоприкладстве и унижениях. Манукян долго не комментировал произошедшее, но вскоре объяснил разрыв несовпадением характеров.

После расставания с Бузовой вокруг личной жизни Давы ходили разные слухи. Его подозревали в романе с партнершей по «Танцам со звездами» Дарьей Палей и даже с собственным директором Анной Маковской.

Семейная жизнь Давы с Краймбрери


Сердце блогера оказалось занято певицей Мари Краймбрери (Мариной Жадан). Слухи об их отношениях появились еще в 2021 году, когда Манукян публично пригласил Мари на свидание. Примечательно, что пара долго скрывала отношения. Только в марте 2024 года Краймбрери официально подтвердила роман, а уже летом фанаты заметили на ее пальце помолвочное кольцо с бриллиантом.

Давид Манукян (Дава) и Мари Краймбрери (Фото: Telegram-канал @davatelega)

В феврале текущего года Давид и Мари объявили о предстоящем пополнении в семействе и своей помолвке. Пара опубликовала ролик, где Манукян встал на одно колено, а Краймбрери продемонстрировала округлившийся живот.

«Это мой первый день рождения в новом статусе! В статусе, о котором я мечтал и который загадывал на каждый свой праздник. Мечты действительно сбываются. В свои 32 – я нахожусь в статусе любящего мужа и будущего отца. В свои 32 – я абсолютно счастливый человек и благодарен каждому, кто причастен к этому и каждому, кто за меня рад», — подписал Дава свадебный ролик с Мари, который он выложил в Telegram-канале в свой день рождения.

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SHOT: у Королевой долги по ЖКХ на 138 тысяч рублей
16 марта 2025, 13:22

Наташа Королева (Фото: Instagram*/koroleva__star)

Певица Наташа Королева задолжала по ЖКХ примерно 138 тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
По информации журналистов, исполнительница не платит за квартиру на Мосфильмовской улице, а также на Новом Арбате в доме, который является объектом культурного наследия.

Всего у звезды отечественного шоубиза три квартиры на Новом Арбате, пишут авторы, уточняя, что их площадь составляет 51,4; 68,3 и 98,3 квадратных метра. Их стоимость равна 37, 49 и 70,8 миллиона рублей.

Королева не платила уже пару месяцев, итого долг за ЖКУ и квартплату равен в сумме практически 101 тысяче рублей.

В доме на Мосфильмовской задолженность приблизительно в 36,4 тысячи рублей. Кроме того, там за звездой числится нежилая недвижимость, чья площадь равна примерно 155 квадратам. Рыночная стоимость — 32,3 миллиона рублей. Также имеется машино-место в 2,5 миллиона рублей оценочной стоимости.

Ранее стало известно о долгах молодой жены юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой.

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*Запрещен в РФ
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