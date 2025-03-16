«Без приключений ни один отпуск»: Кудрявцева получила травму в Дубае

Лера Кудрявцева (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)
Телеведущая Лера Кудрявцева получила травму в первый день отдыха в Дубае, когда пошла купаться. Подробностями она поделилась в личном блоге.
По словам знаменитости, ее ударила в спину волна после чего женщина упала, ударившись ногой и рукой. Затем она провела ночь на обезболивающих и поехала в больницу.
Ранее сообщалось, чьи извинения приняла Кудрявцева.
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«Сделали рентген, МРТ, и оказалось, что у меня трещина и большая гематома на руке. Без приключений не обходится ни один отпуск. Выписали обезболивающие, мази, и лангета на руку на 4 недели», — пояснила Кудрявцева.В Дубае Кудрявцева отдыхает с сестрой. Та присматривает за мамой, проживая в Болгарии.
Ранее сообщалось, чьи извинения приняла Кудрявцева.
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Никита Кротов