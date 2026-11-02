Актриса Дженнифер Лоуренс столкнулась с волной критики после слов о пластике после родов
Дженнифер Лоуренс оказалась в центре обсуждений после интервью, в котором поделилась желанием сохранять привлекательность после рождения детей. 36-летняя актриса заявила, что хочет быть «сексуальной мамой», а также рассказала, что решилась на маммопластику после завершения грудного вскармливания.
Как сообщает Radar Online, слова звезды вызвали неоднозначную реакцию в сети. Некоторые пользователи посчитали её высказывания оторванными от реальности. Критики отметили, что финансовое положение голливудской актрисы позволяет ей обращаться к ведущим пластическим хирургам и косметологам, тогда как многим другим матерям подобные процедуры недоступны.
В разговоре Лоуренс также затронула тему косметологических вмешательств. Она заявила, что не исключает для себя ботокс и даже возможную подтяжку лица. При этом к филлерам актриса относится категорически отрицательно: по её словам, результат таких процедур заметен в кадре.
Напомним, Дженнифер Лоуренс воспитывает двоих сыновей. Старшего ребёнка зовут Сай, ему четыре года, а младшему сейчас около полутора лет.
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