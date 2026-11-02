Актриса Дженнифер Лоуренс столкнулась с волной критики после слов о пластике после родов

02 ноября 2026, 21:43

Дженнифер Лоуренс раскритиковали за желание оставаться «сексуальной мамой»

Дженнифер Лоуренс (Фото: кадр из фильма «Красный воробей»)

Дженнифер Лоуренс оказалась в центре обсуждений после интервью, в котором поделилась желанием сохранять привлекательность после рождения детей. 36-летняя актриса заявила, что хочет быть «сексуальной мамой», а также рассказала, что решилась на маммопластику после завершения грудного вскармливания.