«Девочки едят фрукты с деревьев»: Анна Хилькевич рассказала о семейном отдыхе на Сейшелах

02 ноября 2026, 20:52

Актриса Анна Хилькевич заявила, что отвыкла от живой природы

Анна Хилькевич (Фото: Instagram* / @annakhilkevich)

Анна Хилькевич поделилась с подписчиками впечатлениями от семейного отпуска на Сейшелах. Актриса рассказала в личном блоге, что постепенно привыкает к необычной обстановке и с удовольствием открывает для себя местную природу.





По словам Хилькевич, острова удивляют её разнообразием растений и животных. Дочери артистки уже освоились настолько, что смело пробуют экзотические фрукты прямо с деревьев.





«Мы уже освоились, и мне начинает нравиться. Кажется, я очень отвыкла от живой природы. А здесь девочки едят фрукты прямо с деревьев, вокруг много незнакомых растений и животных, а виды какие! И во всём чувствуется удивительная гармония. Всё-таки здорово, что мы начали открывать для себя новые места», — написала Анна.