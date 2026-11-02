«Девочки едят фрукты с деревьев»: Анна Хилькевич рассказала о семейном отдыхе на Сейшелах
Актриса Анна Хилькевич заявила, что отвыкла от живой природы
Анна Хилькевич поделилась с подписчиками впечатлениями от семейного отпуска на Сейшелах. Актриса рассказала в личном блоге, что постепенно привыкает к необычной обстановке и с удовольствием открывает для себя местную природу.
По словам Хилькевич, острова удивляют её разнообразием растений и животных. Дочери артистки уже освоились настолько, что смело пробуют экзотические фрукты прямо с деревьев.
«Мы уже освоились, и мне начинает нравиться. Кажется, я очень отвыкла от живой природы. А здесь девочки едят фрукты прямо с деревьев, вокруг много незнакомых растений и животных, а виды какие! И во всём чувствуется удивительная гармония. Всё-таки здорово, что мы начали открывать для себя новые места», — написала Анна.Ранее актриса высказалась о критике в адрес своего пиар-менеджера Виктории Танес. После совместного появления на мероприятии сотрудницу Хилькевич стали осуждать в сети из-за её веса. В ответ Анна предложила Виктории принять участие в пятимесячном челлендже по снижению веса.