Актёр Илья Любимов сообщил о смерти 80-летнего отца и назвал это «новой жизнью»

02 ноября 2026, 21:25

Илья Любимов (Фото: кадр из сериала «Престиж»)

Актёр Илья Любимов на премьере сериала «Улей» рассказал, что его отец Пётр Шлезингер умер на 81-м году жизни.





Как сообщает «Газета.Ru», Любимов признался, что отец ушёл из жизни в 2026 году, но не назвал точной даты. Актёр подчеркнул, что это сильно изменило его.

«В этом году у меня ушёл отец на 81-м году жизни. Для него начался новый путь. Те перемены, которые во мне произошли из-за этого события, я считаю самым большим достижением этого года», — заявил Илья.