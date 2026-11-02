Актёр Илья Любимов сообщил о смерти 80-летнего отца и назвал это «новой жизнью»
Актёр Илья Любимов на премьере сериала «Улей» рассказал, что его отец Пётр Шлезингер умер на 81-м году жизни.
Как сообщает «Газета.Ru», Любимов признался, что отец ушёл из жизни в 2026 году, но не назвал точной даты. Актёр подчеркнул, что это сильно изменило его.
«В этом году у меня ушёл отец на 81-м году жизни. Для него начался новый путь. Те перемены, которые во мне произошли из-за этого события, я считаю самым большим достижением этого года», — заявил Илья.Журналисты выразили соболезнования в связи со смертью отца, но Любимов подчеркнул, что это лишнее. Он назвал это «новой жизнью».
До этого сообщалось о смерти бэк-вокалиста группы «Любэ» Алексея Тарасова. Музыкант умер от онкологического заболевания.