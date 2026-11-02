«Это была катастрофа»: невеста Роберта Паттинсона рассказала о романе с Брэдли Купером
34-летняя Сьюки Уотерхаус, невеста Роберта Паттинсона, откровенно рассказала о своих прошлых отношениях с Брэдли Купером. Актриса сравнила бывшего возлюбленного с нынешним партнёром и призналась, что сегодня чувствует себя по-настоящему счастливой. Роман с исполнителем одной из главных ролей в фильме «Мальчишник в Вегасе», который длился с 2013 по 2015 год, она назвала «катастрофой».
В интервью The Sunday Times Уотерхаус вспомнила, насколько тяжёлым для неё оказался тот период: «Я чувствовала себя совершенно подавленной. Чувствовала, что должна найти выход отсюда, иначе просто не выплыву».
Также актриса рассказала, что свадьбу с Робертом Паттинсоном пришлось отложить. Причина оказалась связана не с проблемами в отношениях, а с плотными рабочими графиками обоих: и жениху, и невесте необходимо учитывать профессиональные планы.
Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус вместе с 2018 года. В марте 2024-го у пары родилась дочь. В январе 2025 года слухи о свадьбе вновь усилились после публичного выступления Шэрон Стоун: актриса назвала Паттинсона мужем Сьюки, что привлекло внимание поклонников к возможному браку пары.
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