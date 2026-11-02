«Это была катастрофа»: невеста Роберта Паттинсона рассказала о романе с Брэдли Купером

02 ноября 2026, 20:44

Сьюки Уотерхаус сравнила отношения с Брэдли Купером и Робертом Паттинсоном

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус (Фото: Instagram* / @instylegermany)

34-летняя Сьюки Уотерхаус, невеста Роберта Паттинсона, откровенно рассказала о своих прошлых отношениях с Брэдли Купером. Актриса сравнила бывшего возлюбленного с нынешним партнёром и призналась, что сегодня чувствует себя по-настоящему счастливой. Роман с исполнителем одной из главных ролей в фильме «Мальчишник в Вегасе», который длился с 2013 по 2015 год, она назвала «катастрофой».