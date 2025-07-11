Актриса Екатерина Климова показала смелое декольте на фестивале в Новгороде

11 июля 2025, 22:32

Екатерина Климова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса Екатерина Климова вышла на красную дорожку новгородского кинофестиваля со смелым декольте. На исполнительнице роли в фильме «Мы из будущего» было черное платье с тонкими бретельками и массивные аксессуары.