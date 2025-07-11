Актриса Екатерина Климова показала смелое декольте на фестивале в Новгороде
Актриса Екатерина Климова вышла на красную дорожку новгородского кинофестиваля со смелым декольте. На исполнительнице роли в фильме «Мы из будущего» было черное платье с тонкими бретельками и массивные аксессуары.
Образ получился минималистичным. Снимок 47-летняя артистка опубликовала в соцсетях. Как отметили обозреватели, классика не подвела звезду, фанаты уже активно обсуждают ее появление. Екатерина выглядит гораздо моложе своих лет.
Ну и, конечно, нельзя не заметить стройную фигуру женщины, которая стала результатом многолетних тренировок. По признанию звезды, заниматься дома спортом ее научила пандемия. Зарядку Климова делает каждое утро по 15 минут, укрепляя суставы, развивая растяжку и выносливость.
*Запрещен в РФ
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