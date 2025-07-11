Пятилетний сын Иды Галич удивил её рисунком: «Мама за решёткой»
Пятилетний сын Иды Галич удивил её новым рисунком
Ида Галич провела весь день с пятилетним сыном Леоном и похвасталась, что мальчик написал о ней сказку.
В своём Telegram-канале блогер показала забавный рисунок, который для неё нарисовал сын. Это была обложка для его сказки под названием «Мама в темнице».
«Ну и Лео написал сказку, где мама за решёткой. <…> Нарисовал меня за решёткой. Ок! Хорошо, что завтра завтракаю с финансовым консультантом», – пошутила Галич.Ида, к слову, забрала малыша прямо из детского сада, чем несказанно его обрадовала. После ужина, во время которого Леон и представил маме сказку, их забрал женил блогера Олег Ледвич вместе со своей дочерью Аней. На память о совместной прогулке вся семья сделала селфи.