Пятилетний сын Иды Галич удивил её рисунком: «Мама за решёткой»

11 июля 2025, 18:38

Пятилетний сын Иды Галич удивил её новым рисунком

Ида Галич (фото: Telegram @GALICH_onok)

Ида Галич провела весь день с пятилетним сыном Леоном и похвасталась, что мальчик написал о ней сказку.





В своём Telegram-канале блогер показала забавный рисунок, который для неё нарисовал сын. Это была обложка для его сказки под названием «Мама в темнице».





«Ну и Лео написал сказку, где мама за решёткой. <…> Нарисовал меня за решёткой. Ок! Хорошо, что завтра завтракаю с финансовым консультантом», – пошутила Галич.