«Готовился и мечтал»: Алсу впервые спела дуэтом со своим сыном

11 июля 2025, 21:57

Певица Алсу впервые спела дуэтом со своим сыном Рафаэлем

Алсу Абрамова (Фото: Instagram*/alsou_a)

Певица Алсу Абрамова впервые спела песню дуэтом со своим восьмилетним сыном Рафаэлем. Исполнительница подчеркнула, что мальчик всерьез готовился к выступлению и мечтал о нем.





Звездная мама отметила, что инициатором стал сам юный наследник. Была выбрана песня «Буду я любить».





«Мой сынок готовился и мечтал спеть со мной! И мы с ним спели для наших гостей. Ему нравится заниматься музыкой, он играет на фортепиано, и у него абсолютный слух», — рассказала знаменитость порталу «7Дней».



«Он дружит с ней, мы ходим в гости вместе с ним. Они общаются, и у них свои переписки», — добавила Алсу.

