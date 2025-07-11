«Готовился и мечтал»: Алсу впервые спела дуэтом со своим сыном

Певица Алсу впервые спела дуэтом со своим сыном Рафаэлем
Алсу Абрамова (Фото: Instagram*/alsou_a)

Певица Алсу Абрамова впервые спела песню дуэтом со своим восьмилетним сыном Рафаэлем. Исполнительница подчеркнула, что мальчик всерьез готовился к выступлению и мечтал о нем.



Звездная мама отметила, что инициатором стал сам юный наследник. Была выбрана песня «Буду я любить».

«Мой сынок готовился и мечтал спеть со мной! И мы с ним спели для наших гостей. Ему нравится заниматься музыкой, он играет на фортепиано, и у него абсолютный слух», — рассказала знаменитость порталу «7Дней».


Она присутствовала на гала-концерте VI Семейного образовательного форума Леонида Агутина и «Русского радио». Оказалось, что Рафаэль еще фанатеет и от певицы Евы Власовой, школьник хотел спеть с ней.

«Он дружит с ней, мы ходим в гости вместе с ним. Они общаются, и у них свои переписки», — добавила Алсу.
Исполнительница заключила, что хочет оградить Рафаэля от лишнего внимания как можно дольше, несмотря на его творческие задатки.

*Запрещен в РФ

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