«Готовился и мечтал»: Алсу впервые спела дуэтом со своим сыном
Певица Алсу впервые спела дуэтом со своим сыном Рафаэлем
Певица Алсу Абрамова впервые спела песню дуэтом со своим восьмилетним сыном Рафаэлем. Исполнительница подчеркнула, что мальчик всерьез готовился к выступлению и мечтал о нем.
Звездная мама отметила, что инициатором стал сам юный наследник. Была выбрана песня «Буду я любить».
«Мой сынок готовился и мечтал спеть со мной! И мы с ним спели для наших гостей. Ему нравится заниматься музыкой, он играет на фортепиано, и у него абсолютный слух», — рассказала знаменитость порталу «7Дней».Она присутствовала на гала-концерте VI Семейного образовательного форума Леонида Агутина и «Русского радио». Оказалось, что Рафаэль еще фанатеет и от певицы Евы Власовой, школьник хотел спеть с ней.
«Он дружит с ней, мы ходим в гости вместе с ним. Они общаются, и у них свои переписки», — добавила Алсу.Исполнительница заключила, что хочет оградить Рафаэля от лишнего внимания как можно дольше, несмотря на его творческие задатки.
*Запрещен в РФ