Айза запустила бизнес по продаже элитной недвижимости на Бали
Российская телеведущая и певица Айза-Лилуна Ай занимается новым бизнес-проектом. Теперь она инвестирует в элитную недвижимость на Бали. Об этом сообщает телеграм-канал «Звездач».
Экс-супруга рэпера Гуфа уже выставила на продажу девять объектов на острове, цены на которые начинаются от 213 тысяч долларов, что в переводе на рубли составляет около 16 миллионов. Среди предложений — как отдельные виллы, так и целые комплексы, один из которых обойдется в 949 тысяч долларов.
Ранее бизнесвумен раскрыла, во сколько ей обходится образование детей на Бали и в чем преимущество такой учебы.
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