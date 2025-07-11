Айза запустила бизнес по продаже элитной недвижимости на Бали

11 июля 2025, 17:32

Айза-Лилуна Ай (Фото: Телеграм/aizalovesyou)

Российская телеведущая и певица Айза-Лилуна Ай занимается новым бизнес-проектом. Теперь она инвестирует в элитную недвижимость на Бали. Об этом сообщает телеграм-канал «Звездач».