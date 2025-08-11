Автомобиль актёра Артура Смольянинова* арестовали за долги
9 августа судебные приставы изъяли автомобиль актёра Артура Смольянинова* из-за неуплаченных штрафов на сумму 190 тысяч рублей и просрочки по ипотеке. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».
По предоставленным данным, машину марки Mazda CX-5 забрали с улицы Генерала Тюленева и отправили на спецстоянку. Впоследствии её планируют продать, чтобы частично погасить долги актёра, которые составляют около 200 тысяч рублей штрафов и ещё 100 тысяч рублей по ипотеке.
Сам Смольянинов* не пользуется автомобилем — после февраля 2022 года он покинул Россию, и машиной преимущественно управляла его мать. В марте автомобиль попал в ДТП, в результате чего серьёзно пострадала его передняя часть.
Напомним, в России против актёра возбуждено уголовное дело по статьям о возбуждении ненависти и распространении фейков о российской армии. В октябре 2024 года Басманный суд принял решение о его заочном аресте.
*признан Минюстом РФ иноагентом.
