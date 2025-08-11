Автомобиль актёра Артура Смольянинова* арестовали за долги

11 августа 2025, 15:09

Машину актёра Артура Смольянинова* забрали судебные приставы

(Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

9 августа судебные приставы изъяли автомобиль актёра Артура Смольянинова* из-за неуплаченных штрафов на сумму 190 тысяч рублей и просрочки по ипотеке. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».