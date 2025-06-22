Актриса Екатерина Семенова перестала скрывать нового возлюбленного
Актриса Екатерина Семенова больше не скрывает отношений с коллегой по цеху Владимиром Виноградовым. Она стали появляться вместе на светских мероприятиях, где держатся за руки и мило беседуют. Также пара любит проводить время на рыбалке.
«Мы больше работаем. У нас как-то все переплетено: работа — жизнь», — рассказала звезда сериала «Две судьбы» в программе «Ты не поверишь!».Ее избранник добавил, что они сблизились во время совместной работы в театре, где играют супругов. При этом в реальной жизни играть свадьбу влюбленные не планируют. Артистка с иронией отметила, что они «слишком старые» для росписи. У обоих за плечами по два брака: у Виноградова трое детей, у Семеновой — двое.
В разное время она встречалась с известными мужчинами — бизнесменом Ильей Медковым, а также актерами Антоном Табаковым и Алексеем Макаровым.