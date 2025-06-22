Актриса Екатерина Семенова перестала скрывать нового возлюбленного

22 июня 2025, 10:17

Екатерина Семенова (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Актриса Екатерина Семенова больше не скрывает отношений с коллегой по цеху Владимиром Виноградовым. Она стали появляться вместе на светских мероприятиях, где держатся за руки и мило беседуют. Также пара любит проводить время на рыбалке.







«Мы больше работаем. У нас как-то все переплетено: работа — жизнь», — рассказала звезда сериала «Две судьбы» в программе «Ты не поверишь!».