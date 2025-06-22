Прохор Шаляпин ответил, является ли он отцом дочери Виталины Цымбалюк-Романовской
Прохор Шаляпин заявил, что не является отцом дочки Виталины Цымбалюк-Романовской
Прохор Шаляпин ответил поклонникам, является ли он отцом дочери Виталины Цымбалюк-Романовской. Известно, что девочка носит отчество Давидовна — в честь человека, которого, по словам пианистки, любил ее покойный муж Армен Джигарханян. Однако подписчики писали, что настоящий родитель — другой мужчина.
«Нет, нет, я не причастен к отцовству. Это просто такое совпадение. Я никакого отношения к ребенку Виталины не имею», — рассказал певец изданию «СтарХит» на проекте «Лето свиданий» от дейтинг-сервиса VK Знакомства.Также он подтвердил, что действительно стал донором для «одной барышни», которая попросила его помочь стать матерью. Однако ею была не Виталина, как гласили слухи. Прохор оставил имя в тайне. Несмотря на былые разногласия, Шаляпин по-прежнему с теплотой отзывается о Цымбалюк-Романовской, поздравляя ее с радостным событием.
«Виталина Цымбалюк-Романовская — замечательная девушка», — дополнил артист.Ранее Прохор Шаляпин заявил, что «унизил орально» Виктора Дробыша.