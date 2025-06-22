Прохор Шаляпин ответил, является ли он отцом дочери Виталины Цымбалюк-Романовской

22 июня 2025, 08:53

Прохор Шаляпин заявил, что не является отцом дочки Виталины Цымбалюк-Романовской

Прохор Шаляпин (Фото: Телеграм/aChaliapin)

Прохор Шаляпин ответил поклонникам, является ли он отцом дочери Виталины Цымбалюк-Романовской. Известно, что девочка носит отчество Давидовна — в честь человека, которого, по словам пианистки, любил ее покойный муж Армен Джигарханян. Однако подписчики писали, что настоящий родитель — другой мужчина.







«Нет, нет, я не причастен к отцовству. Это просто такое совпадение. Я никакого отношения к ребенку Виталины не имею», — рассказал певец изданию «СтарХит» на проекте «Лето свиданий» от дейтинг-сервиса VK Знакомства.

«Виталина Цымбалюк-Романовская — замечательная девушка», — дополнил артист.