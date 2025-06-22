Инна Жиркова показала фигуру в купальнике после рождения четвертого ребенка

22 июня 2025, 07:39

Инна Жиркова с сыном Иваном (Фото: Инстаграм*/innazhirkova)

Жена футболиста Юрия Жиркова показала, как проходит отпуск на Средиземном море. Звездная семья отдыхает в Турции, остановившись в одном из отелей Анталии. На своей странице в социальной сети многодетная мама опубликовала фотографию, на которой позирует в элегантном купальнике и держит маленького сына в забавном комбинезоне на руках.







«Чудесный отдых! Надеюсь, хоть одну фотографию сделаем в полном составе. Детей много, а в кадре только Иван. Надо это дело исправить», — подписала снимок Инна Жиркова.