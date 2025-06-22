Невестка Валерии ответила хейтерам, назвавшим ее «бежевой мамой»

22 июня 2025, 08:24

Лиана Шульгина (Фото: Инстаграм*/lianashulginaa)

Невестка Валерии отреагировала на высказывания недоброжелателей, которые назвали ее «бежевой мамой». Критика началась после публикации домашних фото с новорожденным ребенком. Подписчики забеспокоились по поводу психологического здоровья детей, растущих в бежевом мире.







«В интерьере мне и Сене действительно нравятся пастельные цвета, экрю, бежевое, что-то светлое. Это не надоедает, это подходит ко всему», — объяснила Лиана Шульгина выбор палитры.

«Пока я могу выбирать одежду за детей, я выбираю то, что мне нравится», — добавила она.

«Мне от этого радостно, потому что ей радостно. Я ни в коем случае не буду заставлять ее одеваться в то, что ей не нравится», — заключила блогер.