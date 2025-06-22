Невестка Валерии ответила хейтерам, назвавшим ее «бежевой мамой»
Невестка Валерии отреагировала на высказывания недоброжелателей, которые назвали ее «бежевой мамой». Критика началась после публикации домашних фото с новорожденным ребенком. Подписчики забеспокоились по поводу психологического здоровья детей, растущих в бежевом мире.
«В интерьере мне и Сене действительно нравятся пастельные цвета, экрю, бежевое, что-то светлое. Это не надоедает, это подходит ко всему», — объяснила Лиана Шульгина выбор палитры.Она также отметила, что ее любимый цвет в одежде — коричневый. Однако яркие оттенки в гардеробе тоже есть. Молодая мама предпочитает одевать детей в спокойные тона, пока они маленькие.
«Пока я могу выбирать одежду за детей, я выбираю то, что мне нравится», — добавила она.По словам девушки, для Селин она раньше покупала много белых, бежевых и розовых костюмчиков. Теперь подросшая дочка выбирает самостоятельно. Внучке певицы нравятся красочные вещи с героями мультфильмов.
«Мне от этого радостно, потому что ей радостно. Я ни в коем случае не буду заставлять ее одеваться в то, что ей не нравится», — заключила блогер.*Запрещен в РФ