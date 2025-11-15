Гуфа оштрафовали на 9 тыс. руб. за неуплату прошлого штрафа за езду по «выделенке»

15 ноября 2025, 14:02

Mash: Гуфа оштрафовали на 9 тыс. руб. за неуплату прошлого штрафа

Алексей Долматов (Фото: РИА Новости/ Владимир Трефилов)

Рэпера Гуфа (Алексей Долматов) оштрафовали на девять тысяч рублей за неуплату старого штрафа за езду по выделенной полосе. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.