Гуфа оштрафовали на 9 тыс. руб. за неуплату прошлого штрафа за езду по «выделенке»
Mash: Гуфа оштрафовали на 9 тыс. руб. за неуплату прошлого штрафа
Рэпера Гуфа (Алексей Долматов) оштрафовали на девять тысяч рублей за неуплату старого штрафа за езду по выделенной полосе. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Несколько лет назад ему уже запретили управлять автомобилем. По данным СМИ, за рулём в тот раз был личный водитель, а сам исполнитель ехал на заднем сиденье.
Директор Алексея Ольга рассказала, что они иногда нарушают правила, когда спешат, но обычно вовремя оплачивают штрафы. Сумма числилась за Долматовым с мая 2025 года.
Из‑за просрочки суд признал его виновным в уклонении от наказания — повестку прислали, однако на заседание он не явился.
Читайте также: