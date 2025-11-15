Достижения.рф

Гуфа оштрафовали на 9 тыс. руб. за неуплату прошлого штрафа за езду по «выделенке»

Алексей Долматов (Фото: РИА Новости/ Владимир Трефилов)

Рэпера Гуфа (Алексей Долматов) оштрафовали на девять тысяч рублей за неуплату старого штрафа за езду по выделенной полосе. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.



Несколько лет назад ему уже запретили управлять автомобилем. По данным СМИ, за рулём в тот раз был личный водитель, а сам исполнитель ехал на заднем сиденье.

Директор Алексея Ольга рассказала, что они иногда нарушают правила, когда спешат, но обычно вовремя оплачивают штрафы. Сумма числилась за Долматовым с мая 2025 года.

Из‑за просрочки суд признал его виновным в уклонении от наказания — повестку прислали, однако на заседание он не явился.

