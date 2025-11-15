«Какая-то ошибка»: Богатырев опроверг новость о разводе с Арнтгольц

15 ноября 2025, 13:26

Актер Марк Богатырев назвал новость о разводе с Арнтгольц ошибкой

Марк Богатырев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актер Марк Богатырев опроверг сообщения о разводе с Татьяной Арнгольц, назвав их ошибочными. Слова исполнителя роли в сериале «Кухня» приводит Super.ru.





Ранее, 12 ноября, некоторые СМИ со ссылкой на картотеку суда писали, что супруги расторгают брак после пяти лет совместной жизни. У пары есть сын Данила.





«Нет, это не правда. Это все слухи. Мы пока не разводимся. Какая-то ошибка», — добавил собеседник.