Актриса Елена Борщева рассказала, что Диброву тяжело далось предательство жены

04 сентября 2025, 22:01

Елена Борщева считает, что Дибров глубоко переживает измену супруги Полины

Елена Борщева (Фото: Instagram* / @lenaborshcheva)

Актриса и юмористка Елена Борщева рассказала о состоянии Дмитрия Диброва после его расставания с супругой. Несмотря на внешнее спокойствие, телеведущий, по её словам, переживает развод гораздо тяжелее, чем может показаться со стороны.