Актриса Елена Борщева рассказала, что Диброву тяжело далось предательство жены
Актриса и юмористка Елена Борщева рассказала о состоянии Дмитрия Диброва после его расставания с супругой. Несмотря на внешнее спокойствие, телеведущий, по её словам, переживает развод гораздо тяжелее, чем может показаться со стороны.
В июле стало известно, что Дибров и его жена Полина, которая младше его на 29 лет, решили расстаться. Причиной разрыва стали отношения Полины с бизнесменом Романом Товстиком, у которого шестеро детей и брак. В то время как развод Дибровых проходит тихо и без конфликтов, бывший избранник Полины оказался втянут в громкий скандал, связанный с разделом имущества и вопросами опеки.
Борщева вспомнила, что в последний раз пересекалась с Дмитрием летом, когда они вместе выступали в чтецком спектакле. Тогда, как отметила актриса, Полина уже не сопровождала супруга, как раньше. По её словам, телеведущий выглядел отстранённым и заметно задумчивым.
Также она выразила мнение, что Полина может в будущем пожалеть о своём поступке. Елена отметила, что знает много примеров, когда люди уходили в новые отношения, но разочаровывались.
